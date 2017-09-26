Çin'de iPhone 8'i Sadece 2 Kişi Bekledi

Geçtiğimiz haftalarda lansmanı yapılan iPhone 8 tüm dünyada büyük ses getirmişti. Fakat bu durum Çin için pek geçerli değil gibi görünüyor. Çünkü bu sabah Çin’de Apple Store kapıları açıldığından itibaren sadece 2 kişi iPhone 8 için sıra oluşturdu.

Dünya genelinde her yeni iPhone için Apple Store’un kapısında yatanlar, saatlerce bekleyenler ve uzadıkça uzayan kuyrukların görüntülerine hepimiz alışkınız. Ancak bu sefer Çin’in West Lake bölgesinde yer alan Apple Store’daki görüntü tam tersi durumdaydı. İzdiham olabileceği düşüncesiyle Apple Store’un çevresine yerleştirilen polisler bir güvenlik şeridi oluşturmuştu. Fakat Apple Store'a sadece 2 kişinin iPhone 8 için gelmesi polisleri de şaşkına çevirdi. Yani bugün Çin halkının iPhone 8’i pek beğenmediğini de anlamış olduk.

Özellikle çerçevesiz ekranıyla dikkat çeken iPhone X’u bekleyen Çin halkının, belki de uzun kuyruklar oluşturmayarak Apple’a tepki göstermek istiyor olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Apple'a dair düşüncelerini şu şekilde ifade etmişti: “İnsanlar o marka telefonu alabilmek için gece dahi saatlerce kuyrukta bekliyorlar. Bu marka her yıl model çıkardığı halde, tanınmışlıkları sayesinde bu uzun kuyrukları oluşturabiliyorlar. Aslında satılan telefon değil, satılan o telefonun markası.”