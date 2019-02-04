Çin'den Alışveriş Yaptıysanız Siparişleriniz Geç Gelecek!

Dünyanın en büyük 2. ekonomisine sahip olan Çin'de şu aralar yeni yıl telaşı hakim. Aliexpress, Gearbest gibi büyük e-ticaret siteleri kullanıcılarına "gecikmeler yaşanacak" şeklinde bildirimler göndermeye başladı. Çin'in en önemli bayramlarından olan ve resmi olarak 5 Şubat tarihinde kutlanacak olan yeni yıl nedeniyle siparişler çok daha geç gelecek.

Domuz yılını yaşayacak olan Çin'de vatandaşlar tatil için yollara düştü. Yaklaşık olarak 15 gün sürecek tatil nedeniyle şu aralar sanayi ve perakende sisteminde büyük aksamalar yaşanıyor.

Aliexpress Müşterilerini Uyardı!

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Aliexpress, 31 Ocak 2019 ile 13 Şubat 2019 tarihinde yapılan alışverişlerde aksamalar olabileceğini, tedarik ve teslimat zincirinin uzun sürebileceğini duyurdu. Ücretsiz kargo seçeneği ile verilen siparişlerin bir çoğu gemi ile gelmekteydi ve teslimat süresi uzamaktaydı. Anlaşılan şu ki Çin'den yakın zamanda sipariş verdiyseniz ürünlerin size ulaşması için epey bir süre daha bekleyeceksiniz.

Çin Yeni Yılı, geleneksel olarak ay-güneş takviminin başında kutlanan önemli bir festivalidir ve kutlamalar ilk günün önceki akşamından ilk ayın 15. günündeki Fener Festivali'ne kadar sürmektedir.

Sizler yakın zamanda Çin'den ürün sipariş etmişmiydiniz? Siparişleriniz ortalama kaç günde size ulaşmakta? Yorumlarınızı bekliyoruz!