Büyük İddia: Herkes Çin'in Dijital Para Birimi DCEP'i Kullanacak

Çin Halk Bankası'na ait dijital para birimi çok yakında kullanıma açılıyor. Ulusal merkez bankaları ve ve hükumetlerden bağımsız olarak oluşturulan kripto para biriminin arkasındaki isim Chandler Guo ise Çin'in dijital para birimi DCEP ile ilgili oldukça çarpıcı iddialarda bulundu. Guo'ya göre bir gün herkes Çin'in dijital para birimini kullanacak. Guo'nun açıklaması ile ilgili tüm ayrıntılar!

Chandler Guo'dan Çin'in Dijital Para Birimi DCEP İle İlgili Büyük İddialar

Chandler Guo, yakın bir zamanda kullanıma açılacak olan dijital para birimi DCEP ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. DCEP'in arkasındaki isim Guo tarafından yapılan açıklamanın içerisinde çok büyük tahminlere yer verildi. Guo, yaptığı açıklamada, "Bir gün dünyadaki herkes DCEP'i kullanacak" ifadelerine yer vererek yeni dijital para biriminin bir gün dünyadaki herkesin ilk seçimi olacağına işaret etti.

Çin'in resmi para birimi yuanın dijital sürümü olan DCEP'in dünyanın dört bir yanındaki insan tarafından kullanılmasının nasıl sağlanacağına da değinen Guo, dijital para biriminin kullanım oranının arttırılmasında aslında Çin'in dışında yaşayan 39 milyon Çinli'nin çok büyük etkisinin olacağını söyledi. Bir gün herkes tarafından kullanılan bir dijital para birimi olacağı belirtilen DCEP şimdilik sadece Çin'in belirli bölgelerinde kullanılabiliyor ama tarihi henüz belli olmasa da yakın bir zamanda ülke genelinde kullanıma sunulması planlanıyor.

Pekin'de yer alan dijital danışmanlık şirketi Trivium'un uzmanlarından Linghaou Bao, dijital para biriminin ne zaman kullanıma sunulacağını tahmin etmenin olduğunu fakat Çin Halk Bankası'nın elini çabuk tutmasında fayda olduğunu dile getirdi ve sözlerine Facebook'un dijital para birimi Libra'nın küresel para birimi haline gelmeden önce davranmasının gerektiğini de ekledi.