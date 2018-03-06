Çin, Küresel İnternet Uydu Sistemini Bu Yıl Test Edecek

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi Şirketi (CASIC) küresel internet uydu sistemi kurmak için harekete geçti. Bu yılın sonlarında uzaya gönderilecek uydu, Dünya yörüngesine konumlandırılacak ve saniyede 500MB göndererek geniş bant teknolojisini test edecek.

CASIC tarafından Eylül 2016'da başlatılan Hongyun projesi, Dünya'dan yaklaşık 1.000 kilometre uzaklıktaki yörüngede, 156 küçük uydudan oluşan uzay tabanlı bir internet ağı oluşturma amacını taşıyor.

2022 yılında tam anlamıyla faaliyete geçmesi planlanan küresel internet uydu sistemi, aşamalı olarak gerçekleştirilecek. İlk uydunun bu yılın sonlarında fırlatılması beklenirken, 2020 yılına kadar dört Hongyun uydusu yörüngede konumlandırılacak.

CASIC, test sürecinin olumlu sonuçlanması halinde, 2022 yılına kadar dünyanın her yerine kapsama alanı sağlayacak olan küresel uydu sistemini resmen kuracak. Yer temelli iletişim ağının yerini alacak olan uydu ağı, çoğu uydu gibi Dünya'dan 36.000 kilometre mesafede değil, yalnızca 1.000 kilometrede uzaklıkta olacak.

CASIC Second Academy Başkanı Zhang Zhongyang, Hongyun projesi tamamlandığında okyanuslar, kutuplar, çöller ve daha birçok yerde internet hizmetlerine erişmekte güçlük çeken kullanıcılara 24 saat boyunca kesintisiz bir şekilde hizmet verebileceklerini söyledi.

Zhang, "Kullanıcılar, ister çölde, ister denizde, isterse uçakta olsun küresel uydu sistemimiz sayesinde internete kesintisiz bir şekilde bağlanabilecekler" diyerek, gelişmemiş bölgelerdeki insanların dış dünya ile ilişkilerini güçlendirmeye yardımcı olacaklarını da sözlerine ekledi.

Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, geçtiğimiz ay 2024'e kadar tüm dünyaya yüksek hızdaki interneti düşük maliyetle sunmak için Falcon 9 roketi ile geniş bant internet uydusu fırlatmıştı.