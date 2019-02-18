Çin, Öğretmenlere WeChat Üzerinden Ödev Vermemelerini Söyledi

1,4 milyara merdiven dayanan nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, ev ödevi vermek için WeChat ve QQ gibi mobil uygulamaları kullanan öğretmenleri uyardı.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletindeki Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan bir yazıda, öğretmenlerin ev ödevi vermek veya velilerden çocuklarına ödev vermelerini istemek için anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanmamaları gerektiği söylendi.

Çin’de akıllı telefonlar okul faaliyetlerinin önemli bir uzantısı haline geldi. Öğretmenler artık ev ödevlerini sınıfta vermek ya da şahsen öğrencilere dağıtmak yerine, ebeveynlerle etkileşimde bulunmak üzere kurulmuş WeChat gruplarından veriyor.

Okuldaki otoritesini bu gibi dijital platformlar üzerinden sürdüren öğretmenler, söz konusu gruplar aracılığıyla ebeveynlerle her daim iletişim kurabiliyor.

Fakat bu yaklaşım, pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Örneğin, geçtiğimiz ekim ayında Jiangxi Eyaletindeki bir ilkokulundaki matematik öğretmeni ile ebeveyn arasında çıkan kavga sosyal medyaya yansımış, olayın ardından WeChat gibi uygulamaların eğitim üzerindeki ağrlığı ülkede tartışılır hale gelmişti.

Çinli eğitim otoriteleri, popüler uygulama üzerinde yaşanan ‘veli tartışmalarını’ engellemek ve öğretmenlere asıl sorumluluklarını hatırlatmak için ekim ayında bir dizi yönerge yayınlamıştı. Keza şimdi yayınlanan öneri yazısı da, o yönergeyi takip ediyor.

Söz konusu yazıda, “Öğretmenler işlerinden sorumlu olmalı, öğretime ciddiyetle yaklaşmalı, öğrencilerin ödevlerini düzeltmeli ve onlara özenle yardım etmeli” ifadeleri yer alıyor. Bildiride ayrıca, öğretmenlerin dijital platformlardan verdikleri ödev sayısının azaltılması gerektiği de yer alıyor.