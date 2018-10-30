Çin Ordusu, Bilim Adamlarını Gizlice Yurt Dışına Göndermiş

Geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'da yer alan bir habere göre Çin ordusunun kendi bilim adamlarını gizli yollardan yurt dışına gönderdiği öğrenildi. Hatta bu bilim adamlarının kimliklerini gizli tutan Çin'in bilgi topladığı iddia edildi.

Çin devletinin askeri tarafı olan Çin Halk Kurtuluş Ordusu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ordunun son 10 yıl içerisinde 2500'ü aşkın bilim adamını gizli göreve tabii tuttuğu ve eğitim verdiği söyleniyor. Australian Strategic Policy Instute (ASPI) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda Çin'in bu kişilerle irtibata geçmediği de aktarıldı.

Bazı Bilim Adamlarının Kimlikleri Gizli Tutuluyor

Çin dışındaki akademisyenlerle birlikte çalışan bilim insanlarının makaleleri son yıllarda artış gösteriyorken pek çoğunun bu gizli bilim adamlarınca hazırlandığı düşünülüyor. Üniversitelerin profesörleriyle birlikte çalışan gizli bilim adamları, eğitimleri boyunca Çin ile olan bağlantısını gizli tutuyor.

Bir süredir ABD - Çin arasında devam eden atışmanın başka bir boyuta geldiği de dile getirildi. Dünyanın pek çok teknolojisini elinde bulunduran ABD, Çin'i teknoloji hırsızlığıyla suçluyor. Özellikle ticaret savaşında adil olmayan Çin'in gizli bilim adamları aracılığıyla bilgi topladığı iddia ediliyor.