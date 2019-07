Çin, Sincan Bölgesine Giren Turistlerin Telefonlarına Casus Yazılım Yüklüyor

Bugün yayınlanan çarpıcı bir rapora göre Çin, müslümanların yoğun olarak yaşadığı Sincan bölgesine giren turistlerin telefonlarına gizlice casus yazılımlar yüklüyor.

Çin'in kuzeybatısında bulunan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insanlar, yıllardır sistematik bir şekilde psikolojik ve fiziksel işkenceye maruz kalıyor. Pekin hükümeti tarafından yoğun olarak denetlenen bölge, uygulanan baskıcı yöntemler sebebiyle adeta bir açık cezaevi konumunda.

The Guardian, Motherboard ve The New York Times başta olmak üzere pek çok yüksek profilli yayın, Sincan bölgesine giren turistlerin telefonlarına casus yazılım yüklendiğini bildirdi.

Raporlara göre bölgedeki sınır ajanları, bölgeye girmek isteyen turistlerden telefonlarını ve şifrelerini vermelerini istiyor. Ajanlar daha sonra Android tabanlı telefonlara veri toplayan bir casus yazılım uygulaması yüklüyor.

Bu sayede kullanıcının takvimine, telefon rehberine, arama kayıtlarına ve metin mesajlarına erişebilen ajanlar, iPhone’lar için ise farklı bir yöntem kullanıyor. iOS cihazlarındaki verileri indirmek için özel bir makine kullanan Çinli ajanlar, daha sonra bu verileri bir sunucuya yüklüyor.

Raporda, Android cihazlara yüklenen casus yazılımların BXAQ veya Fēng cǎi adında iki uygulama olduğu söyleniyor. Telefonun incelemesi bittiğinde ise söz konusu uygulamalar siliniyor.

Yaklaşık 8 milyon insanın yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Uygurlar da dahil olmak üzere bir dizi etnik azınlığa ev sahipliği yapıyor.

Doğal kaynak bakımından oldukça zengin olan bu bölge üzerindeki hegemonyasını kaybetmekten korkan Pekin hükümeti, yüz tanıma sistemi, yürüyüş tanıma teknolojisi ve casus yazılımlar gibi veri güdümlü gözetim sistemleri kullanarak bölgeyi kontrol ediyor.