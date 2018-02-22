Çinli Akıllı Telefon Devi Honor, Türkiye Pazarına Giriyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Honor, nihayet Türkiye pazarına adım atıyor. Las Vegas'ta düzenlenen CES 2018'den birçok ödülle dönen marka, Türk kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Henüz 5 yaşında bir şirket olmasına rağmen yalnızca Çin değil, global pazarda da müthiş bir başarı yakalayan Honor, akıllı telefonlarını tam 74 ülkeye ulaştırıyor.

Honor, Çin’deki akıllı telefon pazarında satış hacmi ve gelir açısından 2017 yılının bir numarası olmayı başardı. Kuzey ülkeleri, Batı ve Doğu Avrupa, Rusya ve Kuzey Amerika gibi büyük pazarlarda da oldukça aktif olan Çinli şirket, Finlandiya pazarında 1'inci, Rusya’da pazar payında ise 3'üncülüğe oturdu.

Küresel büyümesine durdurak vermeyen akıllı telefon üreticisi, şimdi de Türkiye pazarına giriş yapıyor. Honor Global Başkanı George Zhao, ürünlerini genç nesillere ulaştırmak istediklerini ve bu anlamda Türkiye'nin çok doğru bir tercih olduğunu söyledi.

Türkiye'yi 'fırsatlarla dolu ve potansiyeli yüksek bir ülke' olarak tanımlayan Zhao, "Yeni ürün ekosistemimizle Türkiye pazarına resmî olarak giriş yaptığımızı duyurmaktan heyecan duyuyorum. En iyi ürünlerimizi ve marka deneyimimizi rekabetçi bir fiyat seviyesinde pazara sunacağız ve Türkiye’deki gençler için güçlü bir alternatif olacagız” dedi

Honor ürünlerinin yeni teknolojiler, estetik tasarım ve gençler tarafından erişebilirlik olmak üzere üç alanda sektöre öncülük ettiğini belirten Zhao, "Çagın ihtiyacı olan gerekli yenilikçi teknolojileri, yüksek kullanıcı deneyimini sunmak için aralıksız çalışıyoruz. Gençlerin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için yaratıcılıklarını beslemek ve onları harekete geçirmek istiyoruz" değerlendirmelerini yaptı.

Honor olarak 3 yıl içerisinde ilk 5'e, 5 sene içinde de ilk 3'e girmeyi planladıklarını söyleyen Zhao, şirket olarak hedeflerinin her geçen gün daha da büyüdüğünü ifade etti.