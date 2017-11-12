Çinli Akıllı Telefon Üreticileri de Yüz Tarama Sistemini Kullanacak

iPhone X'un en çok konuşulan özelliklerinden biri olan Face ID, 2018 yılı itibarıyla Çin merkezli Oppo, Xiaomi ve Huawei şirketleri tarafından da kullanılacak. Hatta şimdiden çalışmalara hızla başlayan akıllı telefon üreticileri, cihazlarına hem parmak izi sensörü hem de yüz tarama sistemi yerleştireceklerini ifade ediyorlar.

Apple tarafından Face ID veya TrueDepth olarak tanıtılan yüz tanıma sistemiyle beraber akıllı telefonların kilit açma şekli bir hayli değişti. iPhone X'a parmak izi sensörü koymayıp Face ID yerleştiren Apple'a karşı hamle Çinli üreticilerden gelecek. Çin'in en büyük akıllı telefon üreticilerinden Oppo ve Xiaomi şirketleri TrueDepth özelliği için Himax Technologies, Qualcomm ve Truly Opto-Electronics firmalarıyla anlaşma sağladı. Huawei ise Sunny Optical Technology ile birlikte çalışacak. Yani Huawei kendi telefonu için kendi yüz tarama sistemini yapacak.

Ayrıca analiz uzmanı Ming-Chi Kuo, Apple’ın teknoloji konusunda rakiplerinden en az 2,5 yıl ileride olduğunu dile getirmişti. Bu açıklamasıyla bir hayli ilgi toplayan Kuo, Face ID'nin çok trend bir teknoloji olacağını ifade etmişti. 2018 yılı için Çinli üreticiler yüz tarama sistemi çalışmalarına başladı ancak asıl merak edilen Samsung'un nasıl bir hamle yapacağı. Çünkü Apple'ın en büyük rakibi Samsung'un henüz ne üzerinde çalıştığı bilinmiyor.