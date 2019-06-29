Crash Team Racing Nitro-Fueled Güncellemesiyle Etkinlik Sezonu Açılıyor

Eskilerin unutulmaz oyunlarından Crash Team Racing, yirmi yıl sonra Crash Team Racing Nitro-Fueled adıyla geri döndü. Aynı Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ve Spyro Reignited Trilogy gibi mevcut teknolojinin nimetlerinden yararlanıldığı oyun, geçtiğimiz hafta içinde Xbox One, Switch ve PlayStation 4 için satışa sunulmuştu. Önümüzdeki hafta içinde yayınlanacak ilk Crash Team Racing Nitro-Fueled güncellemesiyle sezonluk etkinlikler de yavaştan başlayacak.

3 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanacak olan güncelleme sonrasında başlayacak olan Nitro Tour Grand Prix olacak ilk sezonluk etkinliğiyle oyuna yeni bir pist eklenecek: Twilight Tour. Bu pistte Local Arcade ve Online modlarında yarışabileceksiniz. Pistin yanı sıra çeşitli meydan okumalar da sizi bekliyor olacak. Her birini tamamladığınızda, Tawna karakteri de dahil olmak üzere yeni arabalar, görünümler, çıkartmalar, süslemeler ve araba renk seçenekleri açabileceğiniz Nitro puanları kazanacaksınız. Bu ödüller Nitro Tour Grand Prix etkinliği süresince açılabilir olacağı için sezonun bitiminden sonra ödüller değişeceğini söyleyelim. Ancak Beenox bu ödüllerin daha sonradan oyuna geri dönebileceğini belirtiyor.

Yeni güncelleme ile Pit Stop'ta Nitro Tour Grand Prix etkinliğinin parçası olarak Wumpa jetonları ile açabileceğiniz yeni arabalar, Ami, Megumi, Isabella ve Liz karakterleri, karakter görünümleri, araba renk seçenekleri, tekerlekler ve araba çıkartmaları da eklenecek.

Beenox tarafından verilen detayların devamına bakacak olursak, Nitro Point Online Leaderboard ve Championship Leaderboard olmak üzere iki ayrı liderlik tablosunun da ekleneceğini görebiliyoruz. Nitro Point Online Leaderboard, adından da anlayabileceğiniz üzere kazandığınız Nitro puanlarına göre sıranızın belirleneceği bir liderlik tablosuyken Championship Leaderboard'daki sıranız ise çoklu-oyuncu performansınıza göre belirlenecek. Bu tabloların her bir sezon sonunda sıfırlanacağı söyleniyor.

Crash Team Racing Nitro-Fueled güncellemesi ile Wumpa jetonu kazanma oranı ile ilgili ayarlamalar yapılacak ve mini harita üzerindeki ikonlar ve yarışçı ikonları kullandığınız karakter görünümünü gösterecek. Bunun yanı sıra PlayStation 4 platformunda yaşanan kayıt dosyasının bozulması, Pit Stop'tan Electron Aqua boyasının alınamaması ve pistler ve kullanıcı arayüzü ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere oyunun genelinde yaşanan bir takım sorunlar bu güncelleme ile çözüme kavuşturulacak.