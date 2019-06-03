Crash Team Racing Nitro-Fueled'ın İki Pisti Daha Gösterildi

Bu senenin en eğlenceli yarış deneyimini sunacak olan Crash Team Racing Nitro-Fueled için artık oldukça az bir zaman kaldı. Kalan günler azaldıkça oyun ile ilgili yeni oynanış videolarını görmeye devam ediyoruz. Yakın bir zaman önce PlayStation Underground iki pistin gösteriminin yapıldığı yeni bir oynanış videosu yayınladı.

Bildiğiniz gibi Activision daha önceden Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ve Spyro Reignited Trilogy için her iki üçlemenin de çıkışları öncesinde kısa kısa bölüm oynanış videoları yayınlamıştı. Bu sayede hem oyuncuların ilgisini fazlasıyla çekmeyi başarmış, hem de daha fazla bölümü çıkışından önce görme fırsatımız olmuştu.

Eğer Crash Team Racing Nitro-Fueled oyununu bekleyen bir oyuncuysanız ve pistlerin tamamını oyunu alınca görmeyi istemiyorsanız, o zaman aşağıdaki videoyu kaçırmayın. PlayStation Underground tarafından yayınlanan yeni oynanış videosu on beş buçuk dakika uzunluğunda ve Dragon Mines ve Retro Stadium pistlerini gösteriyor.

Dragon Mines orijinal Crash Team Racing oyununda da yer alan bir pist. Retro Stadium ise oyunun PlayStation 4 versiyonuna özel olacak bir pist ve orijinal oyundaki Turbo Track pisti baz alınarak yaratılmış.

PlayStation 4, Xbox One ve Switch için geliştirilmekte olan Crash Team Racing Nitro-Fueled, 21 Haziran 2019 tarihinde satışa sunulacak.