Crusader Kings 3 Northern Lords İçeriği Duyuruldu

Ünlü strateji serisi Crusaders Kings'in ilk indirilebilir içeriği duyuruldu. Crusader Kings 3 Northern Lords içeriği ile oyuna Nors teması geliyor. Detaylar haberimizde.

Paradox Development Studio tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive tarafından yayınlanan Crusader Kings 3, geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde satışa sunulmuştu. İlk iki oyunun devamı olup Viking Çağı’ndan Bizans’ın düşüşüne kadar uzanan dönemi konu alan strateji oyununda, İzlanda, Hindistan, Kuzey Kutup Dairesi, Orta Afrika dahil birçok yerin bulunduğu haritada, kraliyet veya aristokrat bir haneyi seçiyor ve her yeni neslin güvenliğini ve gücünü korumasını sağlayarak bir hanedanlığı asırca yönetiyor, mirasınızı güçlendirmek için de yeni topraklar ve unvanlar kazanıyor ve Orta Çağ’ın etkili olaylarını ve şatafatlı hayatını yaşıyorsunuz.

Crusader Kings 3 Northern Lords Detayları

Çıkış itibarıyla türü sevenlerin yoğun ilgisine maruz kalan oyun, incelemelerden de yüksek puanlar almıştı. Yayıncı Paradox Interactive, çıkışının üzerinden altı ay geçmişken ilk indirilebilir içeriğin duyurusunu da yaptı. Northern Lords adı altındaki ilk içerik, 16 Mart 2021 tarihinde satışa sunulacak. Expansion Pass sahiplerinin ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabileceği Northern Lords, bağımsız olarak da satın alınabilecek. Steam üzerinden 13.50 TL’ye ön-siparişe açıldığını belirtelim.

Nors ırkının sahneye çıkacağı bu içerikte, liderler kendilerini yalnızca bir savaşçı değil, bir yargıç ve bir yönetici olarak da kanıtlamak zorunda olacaklar. Nors toplumu ile bağlantılı olarak tanrıları için hayvan kurban etme törenleri, dövüşerek yargılama ve kültürel yeniliklerin yanı sıra sayısız yeni olay ile karşılaşacağız. Bunların yanı sıra, yine bu toplumdan karakterler vatanlarından ayrılıp yeni krallıklarını kurmak için yabancısı oldukları diyarlara seferler yapabilecekler.

Son olarak, Northern Lords ile gözlerini kan bürümüş çılgın savaşçılar, misyonerler, runik taşları, Vareg maceraperestleri, yeni kararlar ve Nors toplumunun ilgi çekici tarihinde dikkat çeken daha başka unsurlar da Crusaders Kings 3 oyununa dahil olacak.

Yeni içeriğin duyurusuna ek olarak yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler.