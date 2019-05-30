Cumhurbaşkanı Açıkladı! Wikipedia'ya Erişim Engelli Kalkıyor mu?

Bugün, yeni yargı reformu paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Wikipedia üzerindeki erişim engelinin kaldırabileceğinin sinyalini verdi.

Wikipedia’ya Türkiye’de erişim, ‘Suriye İç Savaşı’na yabancı müdahalesi’ (Foreign involvement in the Syrian Civil War) ve ‘Devlet destekli terörizm’ (State-sponsored terrorism) başlığında yazılan maddelerde bazı ifadelerin yer alması ve Türkiye'nin teröre destek veren ülkelerden bir tanesi olarak gösterilmesi nedeniyle 29 Nisan 2017 tarihinde engellenmişti.

Dünyanın en çok kullanılan internet ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia, daha önce yaptığı açıklamalarda, erişim engeline neden olan içerikleri kaldırdıklarını; ancak buna rağmen yasağın hala devam ettiğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Wikipedia yasağının yakın zamanda kalkabileceğine yönelik ilk sinyalleri verdi. Yargıda Reform Stratejisi’ni açıklayan Erdoğan, “Bir internet sitesinin tamamına değil, belli sayfanın erişiminin engellenmesine yönelik çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı’nın bu açıklamasından sonra Wikipedia’nın Türkiye’deki geleceği yeniden gündeme geldi. İki yılı aşkın süredir ülkemizde yasaklı olan internet ansiklopedisi, bu süre zarfında yasağın kalkması için pek çok kampanya düzenlemiş; ancak somut bir netice elde edememişti.

Son olarak Wikipedia'yı yöneten Wikimedia Vakfı, Türkiye'nin Wikipedia'ya erişim yasağını kaldırması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı’nın “Bir internet sitesinin tamamına değil, belli sayfanın erişiminin engellenmesine yönelik çalışmalar yapacağız” açıklaması, Wikipedia’nın yeniden Türk kullanıcılara açılabileceği anlamını taşıyor olabilir. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.