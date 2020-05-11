Cumhurbaşkanı'ndan Sokağa Çıkma Yasağı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama.

Sokağa Çıkma Yasağı Hangi Günlerde Uygulanacak?

Cumhurbaşkanı açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Dün 65 yaş üstü vatandaşlarımıza 4 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırdık. Çarşamba günü yine aynı saatler arasında 0-14 yaş arası, Cuma günü 15-20 yaş grubu aynı imkanlardan aynı saatte yararlanacaklardır. Herhangi bir olumsuz durum olmadığı takdirde, bu uygulamayı sürdürmeyi planlıyoruz.

16-17-18 ve 19 Mayıs günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 16 ve 18’i arası, marketler ve online platformlar açık olacaktır.

Yaşlılarımız 17 Mayıs Pazar günü yine sokağa çıkabileceklerdir. Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftaki toplantılarda, 9 ilimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirdik.

Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerimizde kısıtlamayı kaldırdık. "

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