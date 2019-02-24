Cupra Yeni Konsept Aracı 'Formentor'u Tanıttı!

Otomotiv devi SEAT, ilk başlarda performans araçlarını Cupra adıyla fiyasaya sürüyordu. Fakat bir süre sonra Cupra ayrı bir departman haline getirildi ve SEAT’a bağlı bir yan marka oldu. Şimdiye kadar Cupra markasıyla gördüğümüz ilk araç, SEAT’ın Ateca adlı SUV’unun performans modeli olarak piyasaya sürülen Cupra Ateca olmuştu.

Cupra şimdi de performanslı crossover modeli Cupra Formentor isimli yeni konseptini tanıttı. Bu yılki Cenevre Otomobil Fuarı’nda da sergilenmesi beklenen Formentor, eğer seri üretime geçirilirse Cupra markasının kendi bünyesinde geliştirdiği ilk araç olacak.

Cupra’nın sportif görünümlü crossover modeli Formentor, tasarım açısından SEAT’ın Tarraco modeline benzer özelliklere sahip. SEAT ve Cupra modellerinde görmeye alıştığımız keskin hatlar ve keskin far tasarımları bu modelde de devam ediyor. Aracın arka kısmındaki led şerit şeklindeki far tasarımı da Tarraco’daki tasarımı andırıyor.

Formentor’da dikkat çeken bir diğer detay ise aracın sol ön tekerinin hemen üzerinde yer alan yakıt kapağı. İkinci yakıt kapağı olarak işlev gören bu kapak, aracın plug-in hibrit sisteme sahip olduğunu gösteriyor. Benzinli ve elektrikli motoruyla toplamda 242 beygirlik güce ulaşabildiği söylenen aracın, sadece elektrik gücünü kullanması durumunda 50 km yol kat edebildiği belirtiliyor. Formentor’un motor özellikleri açısından, Skoda Vision RS hibrit modelinin 242 beygirlik motoruna oldukça benzediğini söyleyebiliriz.

Cupra’nın sportif crossover konseptinin iç kısmına geçtiğimizde ise karşımıza ilk olarak son derece sportif koltuklar çıkıyor. Aracın performansını ön plana çıkaran bu koltuklara, dijital göterge paneli ve 10 inç’lik dokunmatik bir ekran eşlik ediyor.

Formentor modeli şimdilik yalnızca bir konsept olduğu için aracın maksimum hızı, 0-100 km hızlanması ve fiyatı gibi detaylar henüz bilinmiyor. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda Cupra markası altında bu modelin ve daha başka modellerin piyasaya sürüldüğünü göreceğiz.