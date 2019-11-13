Cyberpunk Türündeki Cloudpunk PC için Duyuruldu

Yeni bir siber çılgınlık (cyberpunk) oyunu PC (Steam) için geliştirilme aşamasında. Maple Whispering Limited ve ION LANDS, Cloudpunk oyununu duyurdular.

Nivalis şehrinde geçen oyunda, oyuna adını veren Cloudpunk şirketinde çalışmakta olan Rania isimli bir karakterin rolünde olacaksınız. İşiniz ise temelde kuryelik. Bu bağlamda şehrin birçok farklı noktasına seyahat edeceksiniz. Bu seyahatleriniz sırasında da acımasız insanlardan insansı robotlara kadar birçok farklı karakter ile karşılacaksınız. Cloudpunk hikaye odaklı bir oyun olduğu için karşılaşacağınız her bir karakterin de kendine özgü bir hikayesi olacak. Gecenin ilerleyen zamanlarında ise her şey değişmeye başlayacak.

Tercihen yaya veya aracınızla teslimat yaparken kurumsal entrikaların, bilgisayar korsanlarının ve yapay zekalı dolandırıcıların gizemlerini çözmeye çalışacaksınız. Bu süreçte vereceğiniz kararların da Nivalis halkının üzerinde büyük etkisi olacak. Açacağınız ek hikayeler ile şehirdeki yeni yerlere ve nesnelere erişim sağlayabileceksiniz.

Bu yıl satışa sunulması beklenen Cloudpunk için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!

Cloudpunk En Düşük Sistem Gereksinimleri