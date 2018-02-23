Daha Çok Ziyaretçi İçin Özel Okullar Porno ve Bitcoin'e Başvurdu

Google aramalarında öne çıkmak isteyen özel okulların, internet sitelerinin bazı yerlerinde porno ve bitcoin gibi kelimeleri kullandıklarını fark eden Milli Eğitim Bakanlığı, kelime oyunlarıyla yarar sağlayan 12 özel okulun internet sitesini erişime kapattı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Tırnakçı, bazı özel okulların internet aramalarında öne çıkmak için web sitelerinin kodlarında “porno”, “bitcoin” gibi kelimeler kullandığını belirterek, “12 okulun internet sitesi erişime engellendi” dedi.

Google aramalarında özel okul yazınca daha yukarıda görünmek isteyen okulların internet sitelerini hazırlayan tasarımcıların, daha kolay yoldan aramalarda yükselmek için porno ve bitcoin gibi kelimeleri kullandıklarını söyleyen Bilal Tırnakçı konuyla ilgili şöyle bir açıklama yaptı: “Bazı okullar web tasarımcılarına kurban gidiyor. Özel okullar, Google aramalarında ilk sırada yer almak için siteyi uzman web tasarımcılarına bırakıyor. 12 özel okul sitesinin kaynak kodlarında sıkıntılı kelimeler yer alıyor. Siteyi tasarlayanlar, arkada görünmeyen kod kısmına Google'dan çok aranan kelimeleri yazmış. Bunlar arasında ‘porno, bitcoin' gibi sakıncalı kelimeler bulunuyor. Siz Google'da ‘bitcoin' diye arama yaptığınızda bu özel okullarla da karşılaşabilirsiniz. Bize uyarı geldi. Bu kelimeler sitenin kodları arasına yerleştirildiği için 12 özel okulun internet sitesi erişime engellendi. Ancak hem söz konusu özel okullar hem de Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda masum. Kaynak kodların arasına yerleştirilen kelimelerden onların da haberi yok. Böyle şeylerin çocuklarımızın bulunduğu ortamda barınmasına izin vermeyiz.”

Küçük yaştaki öğrencilerin gelişimlerinin olumsuz yönde etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Tırnakçı, "Özel okul sitelerinin yanı sıra haber, video ve oyun içerikli bazı siteler de erişime engellendi. Gelen şikâyetleri değerlendiriyoruz. Okullardaki güvenlik politikalarını tek başımıza düzenlemiyoruz. Devletin istihbarat birimi de çok sıkı çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Uygulamadan haberleri olmadığını vurgulayan Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal ise "Türkiye'de 9 bin özel okul var. 12'sinin web uzmanlarına kurban gitmesi söz konusu. Daha önce böyle bir sorunla karşılaşmamıştık. Herkes daha dikkatli olacaktır" dedi.