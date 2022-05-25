PlayStation'ın İndirim Etkinliği Days of Play Başladı

Sony, PlayStation kullanıcılarını sevindirecek gelişmelere imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yenilenmiş PlayStation Plus sistemini duyuran ve geçtiğimiz günlerde bu sistemde yer alacak oyunların listesini yayınlayan Sony, şimdi de dev bir indirim etkinliği olan Days of Play ile oyuncuları mutlu ediyor.

PlayStation Store'daki seçkin PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunlarının yanı sıra perakende satıştaki diğer seçkin ürünlerde harika fırsatlarla birlikte 25 Mayıs'ta başlayıp 8 Haziran'a kadar sürecek olan Days of Play indirimleri başladı.

Ülkemizde kullanıma açılmayan PlayStation Direct sitesinde birbirinden farklı DualSense ve DualShock cihazların da indirime girdiği bu etkinlikte en çarpıcı ve oyuncuların en merak ettiği şeyler elbette indirime giren oyunlar. Bugün başlayan Days of Play etkinliğiyle birlikte PlayStation Store’da yaklaşık 110 adet oyunda %25 ila %80 arasında birçok indirim mevcut durumda. Oyunların yanı sıra ek paketlerde de belli başlı indirimler bulunuyor. Eğer PS4 veya PS5 sahibiyseniz bu indirimleri kaçırmamanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz.

İşte Sony'nin paylaşmış olduğu indirime giren oyunların tam listesi:

Days of Play Etkinliğinde İndirime Giren Oyunlar