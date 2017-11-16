Deadpool 2'den Ressam Bob'lu Harika Bir Fragman Geldi!

Marvel evreninin yaramaz çocuğu Deadpool, oldukça komik ve bir o kadarda nostaljik bir fragmanla karşımıza çıktı. 80'li ve 90'lı yıllarda TRT'de yayınlanan resim programıyla hafızalara kazınan Bob Ross'a ya da diğer bir deyişle bonus saçlı ressam amcamıza bolca gönderme yapılan fragman, tam anlamıyla bir Deadpool imzası taşıyor. Şimdi gelin hep birlikte bu fragmana göz atalım.

İki sene önce Deadpool filmi vizyona girmeden önce yaptığı tanıtım çalışmalarıyla en iyi pazarlama ödülüne layık görülen Deadpool, serinin ikinci filmi için tanıtım çalışmalarına başladı.

1 Haziran'da vizyona girmesi planlanan ikinci filmin öncesinde Deadpool, yine kendine yakışına yapmış ve oldukça absürt bir fragmana imza atmış. "Wet on Wet" adını taşıyan yeni fragman, bir dönemin çocukluğuna tanıklık etmiş Ressam Bob Ross'a gönderme yapıyor.

Bob Ross, 80'li ve 90'lı yılların en önemli televizyon figürlerinden biriydi. Harikulade manzara resimleriyle büyük ilgi toplayan ve resim yaparken sarf ettiği öğretici ve şakayla karışık cümlelerle klasikleşen Ross, dönemin çocuklarını soluksuz bir şekilde TRT ekranlarına kitliyordu.

Tabii yeni Deadpool fragmanı çoğumuz için komik olsa da aranızda Ressam Bob tiplemesinin ne anlama geldiğini bilmeyen küçük dostlar da muhakkak vardır. Zaten Bob Ross'u bilmiyorsanız ya çok küçüksünüzdür ya da daha önce hiç televizyon izlememişsinizdir.

Sevgili Deadpool, fragmanın yaklaşık iki dakikası boyunca Bob Ross edasıyla takılıyor. Ross'u daha önce izleyen insanlar, Deadpool'un yaptığı hareketlerin ve resim yaparken sarf ettiği cümlelerin, bonus saçlı ressam amcamızdan izler taşıdığını çok daha iyi anlayacaklardır.

Tabii bütün fragman yalnızca bundan ibaret değil. Birden araya giren görüntüler, bizlere yeni Deadpool filmiyle ilgili birkaç ipucu veriyor ve heyecan fırtınasını ikiye katlıyor. Kısacası bizleri yine bol aksiyonlu, absürt ve bir o kadar da komik bir Deadpool filmi daha bekliyor.

Deadpool'un yeni fragmanını nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.