Hideo Kojima Sinemaya Adım Attı: Death Stranding Filmi Geliyor

Oyun dünyasının belki de en sevilen isimlerinden biri olmayı başaran Hideo Kojima'nın 2019 yılında piyasaya sürdüğü Death Stranding, farklı oynanış mekanikleri ve ilginç evreniyle birçok kullanıcıdan takdir toplamıştı. Yakalanan başarının ardından beklenildiği şekilde geçtiğimiz günlerde devam oyunu da duyurulmuştu.

Yeni gelen bir habere göre filmlere olan tutkusuyla bilinen Hideo Kojima'nın Death Stranding filmi için çalışmalara başladığı ortaya çıktı.

Hideo Kojima Perspektifi Sonunda Beyaz Perdeye Aktarılıyor

Uzun yıllar boyunca Konami firmasının baş oyun tasarımcısı rolünü üstlenen Hideo Kojima, yaratıcısı olduğu Silent Hill ve Metal Gear Solid serileriyle tanınıyor. Sinemaya büyük sevgi besleyen ünlü oyun tasarımcısı, bu sevgisini oyunlarında sinematik anlatımı benimseyerek gösteriyor.

Death Stranding filmiyle beraber Hideo Kojima'nın sonunda sinemaya adım attığını görebiliriz. Filmin yapımcılığını Kojima Producstions, Barbarian filminden tanıdığımız Alex Lebovici ile Hammerstone Studios'un üstleneceği gelen bilgiler arasında.

Yapılan açıklamalarda film ile birlikte Death Stranding evrenine yeni karakter ve olayların geleceği yer aldı. Şimdilik filmin yönetmeni ve senaristi belirsiz.

Death Stranding filmi hakkında yorumlarda bulunan Hideo Kojima, "Hammerstone ile yaptığımız iş birliği hakkında daha heyecanlı olamazdım. Bu, franchise için oldukça önemli bir an ve Death Stranding'i beyaz perdeye taşımak için onlarla iş birliği yapmayı gerçekten dört gözle bekliyorum." dedi. Filmin şu an yapım aşamasında olduğu bilgisi dışında başka bir bilgi verilmedi.