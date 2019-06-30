Death Stranding PlayStation için Uyarlansa Nasıl Görünürdü?

Youtube üzerinde oldukça hoş ve yaratıcı çalışmaların sergilendiği videolara sık sık denk geliyoruz. Bir tanesini de bu haberimizde sizlerle paylaşmak istedik. Death Stranding, PlayStation için geliştirilse nasıl bir görselliğe sahip olurdu diye hiç merak ettiniz mi? Eğer ettiyseniz artık öğrenebileceksiniz. Bearly Regal Death Stranding oyununun PlayStation konsolunda nasıl görüneceğine dair güzel bir çalışma yapmış.

Bu tarz videoları daha önceden 98DEMAKE Youtube kanalı üzerinde görüyorduk ama bu defa kolları sıvayan Bearly Regal olmuş. Kendisi daha önceden bir başka PlayStation 4 oyunu olan Dreams için ilk Metal Gear Solid oyununu yeniden yaratmayı denemiş ve oldukça başarılı olmuştu. Bu haberimizdeki Death Stranding çalışmasının da ondan aşağı kalır yanı yok.

Hem görselliği hem de oynanış yapısını PlayStation konsoluna uygun hale getiren Bearly Regal, yayınlanan Death Stranding fragmanlarında gördüğümüz bir takım şeylere de yer vermeyi ihmal etmemiş. Mesela ilk oynanış fragmanında gördüğümüz geçiş bölümü ve tarih duyurusunun yapıldığı oynanış fragmanındaki merdiven bunlardan birkaçı olarak sayılabilir. Tabii ki videoda daha fazlasını görebiliyoruz.

Açıkçası bizler Bearly Regal tarafından ortaya koyulan bu çalışmayı oldukça beğendik. Bakalım siz nasıl bulacaksınız? Keyifli seyirler dileriz!