Deepfake ile Hazırlanan Uygunsuz İçerikler Yasaklandı

Deepfake teknolojisi her ne kadar sinema sektörü açısından umut vaat eden bir gelişme olsa da kötü niyetli kişilerin elinde tehlikeli hale gelebiliyor. Deepfake sayesinde oluşturulan videolar ve fotoğrafları gerçeklerinden ayırmak ise çok zor. Özellikle son zamanlarda Deepfake’in yaygınlaşmasıyla birlikte uygunsuz fotoğraflara ve porno içeriklere istenilen kişinin yüzü eklenebiliyor.

Deepfake kötü şöhretiyle bu kadar ses getirdikten sonra ABD’nin Virginia eyaletinde yasaklanmasına karar verildi. Mart ayının başında hazırlanan yasa tasarısı pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girdi ve böylece Deepfake ile hazırlanan sahte videoların yayınlanması yasaklandı. Yasa ile ayrıca kişinin rızası olmadan dağıtılan uygunsuz içeriklerin de yasaklanmasına karar verildi.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde de yapay zeka ile giyinik olan kadınların çıplak fotoğraflarını oluşturan DeepNude isimli uygulama kapatılmıştı. Ondan önce ise geçen sene Reddit, Deepfake porno içeriklerinin yayınlanmasını yasaklamıştı.

Özellikle "intikam pornosu" ile kişilerin çoğunlukla eski sevgilileri, onların iznini almadan uygunsuz fotoğraflarını ve videolarını paylaşsa da Deepfake ile iyice korkutucu bir hal alan bu durumun yasalarla önüne geçilmeye çalışılıyor.