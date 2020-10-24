İtalya Deepfake Kullanan Telegram Botlarını Araştırıyor

İtalyan Veri Koruma Kurumu, güvenlik firması Sensity tarafından yapılan bilgilendirme sonrasında gizlilik odaklı mesajlaşma uygulaması Telegram'da insanların fotoğraflarını müstehcen hale getiren botların yaygın olarak kullanılmaya başlanması hakkında bir araştırma başlattı. Kadınların fotoğraflarını Deepfake teknolojisini kullanarak uygunsuz bir hale getiren Telegram botları hakkında başlatılan araştırma ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

İtalya, Depefake Kullanan Telegram Botlarının Peşinde!

Sensity isimli bir güvenlik firması yakın bir zamanda Telegram'da kadınları hedef alan yeni bir bot türünün saçtığı tehlikeler hakkında bilgilendirme yapmıştı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre kadınları hedef alan Telegram botları temmuz ayından bu zamana kadar Deepfake teknolojisini kullanarak yaklaşık 104.000 kadına ait fotoğrafı müstehcen getirmişti. Bu tür büyük bir tehlike yaratma potansiyeline sahip botlar oldukça yoğun tepki toplamıştı.

Güvenlik firması, insanların fotoğraflarını müstehcen hale getiren Telegram botları kullanan kişilerin büyük bir çoğunlukla sosyal medyada gördüğü veya gerçek hayatta tanıdığı insanların fotoğrafını kullandığı ve bu fotoğraflara reşit olmayan çocukların fotoğraflarının dahil olduğu olduğu konusunda önemli bir uyarı yapmıştı. Sensity, mesajlaşma uygulamasında neden bu botlara izin verildiğini sormak için Telegram'la iletişime geçtiğini ama geliştirici tarafından henüz bir cevap alamadığını söylemişti.

Araştırmanın tüm detaylarını paylaşan güvenlik firması, ifadelerine sahte fotoğraflar oluşturan botların ilk olarak DeepNute ismi ile ortaya çıkan uygulamanın altyapısından faydalandığını tespit ettiğini de eklemişti. DeepNude geliştiricisi, uygulamanın insanlar tarafından kötüye kullanılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirterek web sitesini kapatmıştı. Şirket ise yazılımın kodlarına tersine mühendislik yöntemiyle ulaşıldığını ve açık kaynak platformları ve torrent sitelerinde yaygın olarak bulunabildiğini dile getirmişti.

İtalya'dan gelen haberlere göre milyonlarca Telegram kullanıcısını ilgilendiren bu soruşturma ile bu tür yazılımların saçtığı tehlikelerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. İtalya tarafından cuma günü yapılan açıklamada, "Bu programın kullanım kolaylığı, internette fotoğrafı olan herkesi DeepFake'in kurbanı haline getiriyor" ifadeleri kullanıldı. Yapılan açıklamaya göre Telegram'ın veri gizliliğine uyup uymadığını doğrulamak için konu ile ilgili bilgi vermesi bekleniyor.