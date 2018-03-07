Defalarca Yanlış Şifre Girilen iPhone 48 yıl Boyunca Kitlendi!

iPhone'unuzun şifresini defalarca yanlış girerseniz ne olur? Çin'in Şangay şehrinde yaşayan iki yaşındaki bir çocuk, bu sorunun cevabını merak etmiş olacak ki, annesinin iPhone'unu ele geçirdi ve defalarca ekran kilidini açmaya çalıştı. Sonucunda ne mi oldu?

Hemen hemen her telefonda bulunan güvenlik protokolüne göre, eğer ekran kilidi şifresini üst üste yanlış girerseniz, telefonunuz bir süre kendini kapatıyor ve girmek mümkün olmuyor. Burada amaç, telefonunuzun başkasının eline geçtiğinde özel bilgilerinizin açığa çıkmasını engellemek.

Bu standart güvenlik koruması, Çin'de çok ilginç bir olayın yaşanmasına neden oldu. Çin'in Şangay şehrinde yaşayan iki yaşındaki çocuk, annesinin iPhone'unu aldı ve rastgele şifreler girerek ekran kilidini açmaya çalıştı.

O sırada olan bitenden habersiz olan anne, telefonunun ekranına baktığında büyük bir şok yaşadı. Talihsiz kadın, iPhone'un 25,114,984 milyon dakika ya da diğer bir deyişle tam 48 yıl boyunca kendini kitlediğini görünce ne yapacağını şaşırdı. Şimdi Çinli kadının yapacağı iki şey var: telefondaki tüm verileri sildirerek telefonu yeniden açtırmak ya da 48 yıl boyunca beklemek.

Aslında bu ve benzeri durumlar iPhone'larda sıkça yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda da 23.614.974 dakikalığına veya 507.014.544 dakikalığına kilitlenen iPhone'lara rastlamıştık. Siz siz olun, etrafta çocuk varken iPhone'unuzu başıboş bırakmayın. Ne olur ne olmaz!