'Deli Mi Ne?' Kanalının Sahibi Süper Kupa Maçında Sahaya Girdi

Vodafone Park'ta oynanan Liverpool - Chelsea maçında ilginç anlar yaşandı. 'Deli Mi Ne?' kanalının sahibi olan Fester Abdü, Liverpool ile Chelsea arasında oynanan Süper Kupa maçında sahaya girdi.

Liverpool - Chelsea maçının 14. dakikasında ünlü Youtuber Fester Abdü sahaya girdi. Twitter’da bir anda Trend Topic olan "Deli Mi Ne?" kanalının sahibi Fester Abdü sahadaki futbolculardan tutun da spikerlere kadar herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Liverpool - Chelsea maçını yöneten kadın hakem Stephanie Frappart, 'Deli Mi Ne?' kanalının sahibi olan Fester Abdü'nün sahaya girmesinin ardından maçı durdurdu. Maç durdurulduktan sonra güvenlik görevlileri Chelsea yarı alanından sahaya atlayan Fester Abdü'yü kovalamaya başladı.

Liverpool'un kalesine yönelen Fester Abdü kaleye birkaç metre kala güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. Yaklaşık bir dakika süren kovalamacanın ardından Fester Abdü güvenlik görevlilerince sahanın dışına çıkarıldı.

Hakem Stephanie Frappart, Fester Abdü'nün saha dışına alınmasının ardından maçı kaldığı yerden devam ettirdi. Fester Abdü'nün saha içerisine girdiği anlar UEFA kararı gereği yayıncı kuruluş tarafından ekrana getirilmedi.

'Deli Mi Ne?' kanalının sahibi olan Fester Abdü'nün neden sahaya girdiği bilinmiyor. Hatırlarsınız ki geçtiğimiz haftalarda Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde de Kinsey Wolanski adlı bir kadın mayo ile sahanın ortasına atlamıştı ve Instagram'da saatler içerisinde milyonlarca takipçiye ulaşmıştı.

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