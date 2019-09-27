Deprem Anında Hayat Kurtaran Uygulama: Bridgefy

İnternetsiz mesajlaşma uygulaması olan Bridgefy, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.7'lik depremin ardından indirilme rekoru kırıyor. Bridgefy uygulaması son 24 saatte binlerce akıllı telefonda yerini aldı.

Bir günde binlerce kez indirilen Bridgefy uygulaması nedir? Tüm detaylarıyla anlatıyoruz. İstanbul'da yaşanan depremin ardından bildiğiniz üzere operatörler saatlerce hizmet vermedi. Operatörlerin altyapıları ne yazık ki güçlü olmadığı için insanlar yakınları ile iletişime geçemedi.

Bridgefy uygulaması internetsiz çalışmakta ve bu sayede operatörler hizmet vermese bile yakınlarınız ile iletişim kurmanızı sağlamakta. Uygulama internet bağlantısı yerine Bluetooth bağlantısı ile çalışmakta. Bluetooth bağlantısı ile 100 metreye kadar yakınızdaki kişilerle iletişim kurabilmektesiniz. Uygulamayı ne kadar kişi kullanırsa bu mesafe o kadar genişlemekte. Cihazlar baz istasyonu görevi görüyor.

İletişim kurmak istediğiniz kişinin cihazında da Bridgefy uygulaması yüklü olmak zorunda ve Bluetooth'u açık olması gerekmekte. Uygulama cihazlarda sadece 14 MB yer kaplamakta ve çok fazla ayar gerektirmemekte.

Hem Android hem de iOS versiyonu bulunan Bridgefy uygulamasını Hemen aşağıda bulunan bağlantı üzerinden cihazınıza indirebilirsiniz.