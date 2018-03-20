Deprem Riski Haritası İnternete Aktarıldı

AFAD başta olmak üzere birçok kurumun ortaklaşa hazırladığı yenilenen Türkiye Deprem Riski Haritası, dijital ortama aktarıldı. Türkiye Deprem Tehlike Haritaları adı altında hazırlanan rapor kapsamında, oturduğunuz binanın deprem riski raporunu birkaç tıkla edinme şansınız doğdu.

e-Devlet tarafından hazırlanan soy ağacı ve veraset ilamı sorgulamalarından sonra Türkiye’de yaşayanların dikkatini çeken bir başka sorgulama hizmeti daha devreye alındı. AFAD’ın koordinasyonunda ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversiteleri ve Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları, internet ortamına aktarıldı.

Daha önce sadece fay hatları göz önüne alınarak hazırlanan harita, yerel zemin özellikleri de dikkate alınarak güncellenirken, merak uyandıran yeni harita tdth.afad.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. İnternet sitesi üzerinden koordinat ya da adres girerek arama yapılabileceği söylenirken, yeni sistem ilk saatlerinde yoğunluk sebebiyle kitlendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan AFAD Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, “Yeni haritada artık yerel zemin koşulları da dikkate alınıyor. Kadıköy, Çamlıca, Beykoz civarında zemin sağlam, çünkü ana kayalar var zemininde ama biraz daha kuzeye çıkılınca Şile civarında daha dayanıksız zeminler söz konusu. Fay hattıyla beraber zemin koşulları da dikkate alındığı zaman renklerde bazı değişiklikler yaşandı” dedi. İstanbul’da 1999 yılında yaşanan depremden sonra, adaların içinden kırılmamış bir hat kaldığına dikkat çeken Tatar, bu hatta en yakın kıyı şeridinin koyu kırmızı renkte gösterildiğini ifade etti.

Yeni sistemin özellikle inşaat mühendislerinin işine yarayacağını söyleyen Orhan Tatar, “Eskiden mühendisler hesaplamaları kendileri yapıyordu. Örneğin 1. ve 2. bölge arasında kalan yerleşim yerlerinde, 1’i baz alınca farklı değerler ortaya çıkıyor, bina maliyetleri artıyordu. Artık hesaplamayı program otomatik olarak yapacak ve tartışmaya yer kalmayacak” dedi. Tatar, yeni düzenleme ile 5 farklı zemin türü ve 4 farklı “ivme değeri” baz alınarak hesaplama yapıldığını vurgulayarak, “Sadece mevcut durum değil, fay hattı aktif mi değil mi, en son ne zaman hasar yapıcı deprem üretmiş, üzerinden ne kadar zaman geçmiş, kayma hızı ne kadar, bütün parametreler üst üste konularak daha sağlıklı hesaplama yapılacak. Yeni harita 3-4 yıllık bir çalışmanın ürünü” açıklamasında bulundu.

Yeni haritayla birlikte Türkiye’nin birçok bölgesinde deprem riski değişti. Uzun yıllardır “kırmızı” yani en yüksek deprem riski altında gösterilen Kırşehir ve Kırıkkale çevresi, yeni haritayla birlikte bir alt kategori olan “turuncu” renge döndü. Yerel olarak birçok değişiklik görülürken, adres girerek, herkesin kendi bölgesinde sorgulama yapabileceği söylendi.