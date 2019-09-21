Depresif Paylaşımları Tespit Eden Yapay Zeka Geliştirildi!

Birçok alanda kullanılan ve giderek daha fazla tercih edilen makine öğrenmesine dayalı yapay zeka, ciddi başarılar yakalıyor. Kimleri bu tür teknolojilerin psikolojik problemlerde kullanabileceğini ifade ediyor. İşte makine öğrenimi hakkındaki önemli haberimizin detayları.

Şu anda çalışan yapay zeka programları özellikle de sosyal medya üzerinden işlem yapabiliyor. Örneğin Facebook gibi platformlar, kişilerin ne tür bir ruh halinde olduğunu paylaşımlar üzerinden bulabiliyor. Ancak bunu sağlayacak algoritmalar ne yazık ki makine öğrenimine dayanmıyor. Bunun yerine daha çok depresif sözcüklerinin bulunması yeterli sayılıyor.

Depresif paylaşımları tespit eden yapay zeka yakında kullanılabilir

Alberta Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri dalında doktora öğrencisi ve araştırma ekibinin üyelerinden Nawshad Farruque, önemli bir buluşa imza attı. Kendisi yaptığı konuşmada makine öğreniminin çok daha kısa ve ucuz bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

Yeni geliştirilen yapay zeka algoritması sayesinde derin öğrenme tekniği uygulanabiliyor. Bu sayede depresif paylaşımlar çok daha hızlı bir şekilde tespit edilerek sosyal medya uygulamalarından müdahale imkanı ortaya çıkıyor.

Makine öğrenimine sahip yapay zeka kullanımı, hayatımızın bütün alanına entegre edebilir. Her yıl geliştirilen yeni teknikler ise, makine öğrenimini fazla deneyime ihtiyaç duymayan bir güce ulaştırabilir.