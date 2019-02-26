Despacito’dan Yeni Bir YouTube Rekoru Daha!

Despacito adlı İspanyolca şarkıyı duymayanımız neredeyse yoktur. Geçtiğimiz dönemlerde radyolarda sıkça yer alan, bir zamanlar çok popüler olan ve popülerliği halen koruyan şarkı, YouTube’da da birçok rekorun sahibi konumunda.

Porto Rikolu şarkıcı Luis Fonsi ve Daddy Yankee tarafından seslendirilen bu meşhur parçanın müzik klibi, YouTube'da altı milyardan fazla izlenerek yeni bir rekora daha imza attı.

Despacito’nun video klibi ilk kez 2017 yılında piyasaya sürülmüştü. Fenomen şarkının müzik klibi, YouTube üzerinde iki milyar, üç milyar ve dört milyar izlenmeye en kısa sürede ulaşan video klip olarak rekorları elinde bulunduruyordu. Üstelik bu rakamlara bir yıldan kısa sürede, sadece 272 günde ulaşarak önemli bir başarı elde etmişti.

YouTube’da bu İspanyolca hit’in hemen ardından gelen ve ikinci sırada yer alan müzik klibi ise İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın Shape of You adlı parçası. Ancak Despacito, ikinci sıradaki rakibine iki milyar daha fazla izlenmeyle fark atmış durumda.

Aslında YouTube’da iki milyarlık görüntülenme sınırını aşarak rekor kıran ilk müzik klibi, Güney Koreli şarkıcı Psy’nin 2012 yılında yayınladığı Gangnam Style parçası olmuştu. Fakat Gangnam Style şu anda 3.3 milyar görüntülenmeyle beşinci sırada yer alıyor.