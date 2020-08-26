Dijital Pazarlama Mucize Gibi Sonuçlar Doğuruyor!

Boston Consulting Group tarafından yapılan dijital pazarlama araştırmaları çok ilginç sonuçları beraberinde getirdi. Dijitaldeki pazarlamanın son derece büyük katkılarda bulunduğu biliniyordu. Ancak ilk defa bu kadar net gözlemlenebildi. İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar.

Veriye dayalı pazarlamadaki dönüşümle güçlü büyümeyi sağlama isimli araştırma sonucunda, işletmelerin yol haritası çıkarabileceği bazı detaylar görüldü. İşletmelerin yüzde 20'lere kadar gelir artışı ve maliyetlerde de yüzde 30'a varan tasarruflar sağlanması buradaki en önemli etkenler arasında yer alıyor. Kurum kültürü gelişiminin en az dijital pazarlama araçları kadar önemli olduğu günümüzde, daha başka faktörler de işin içine girebiliyor.

Dijital pazarlama hedef kitle odaklı olacak

Reklamlar, işletmeler için son derece büyük bir önem taşıyor. Ancak doğru kitleye reklamların yönlendirilmesi burada kritik bir role sahip. Hedef kitlelerine dokunan aksiyonlarını yüzde 50 oranında artırmayı başaran işletmeler, doğal yollardan başarıya ulaşabiliyor.

Gelirde yüzde 33'e varan artış avantajı bunun en sevindirici tarafları içerisinde. Böylece hem doğru bölgeye reklam yapılıyor hem de diğer kullanıcıların dijitalde keyifli zaman geçirmeleri sağlanıyor. Dijital pazarlama tek başına da önemli bir konuma sahip. Ancak veri ile birlikte hareket edildiğinde bu başarı büyük ölçüde artacaktır. Böylece aynı anda birçok kar elde etme imkanı ortaya çıkacak.

İşletmelerin gelirlerini bu tür bir pazarlama yöntemi ile artırması, son derece olumlu. Üstelik %33 bir rakam gerçekten de azımsanmayacak düzeyde. Sizce böyle bir yöntem daha başka hangi avantajlar sağlayabilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.