Dijital Yetenekler Yeni İş Trendleri Oluşturacak!

Günümüzün en önemli konuları içerisinde yer alan dijital yetenekler gün geçtikçe değerini daha fazla artırıyor. Özellikle de dijital dönüşümün giderek daha fazla hızlandığı şu zamanlarda, şirketler de destek sunuyor. Hadi gelin dijital yetenekler konusunda şirketler ne yapıyor bir göz atalım.

Otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojiler günümüzde en çok duyulan terimler arasında yer alıyor. Ayrıca iş imkanlarının bu tür alanlarda çok daha fazla artış gösterdiği son derece açık. Yapılan son araştırmalara göre; 2030 yılına kadar bu alanlara olan talep %60 oranında artış gösterecek.

Microsoft öncülüğünde yeni bir insiyatif kuruldu

Microsoft, LinkedIn ve Github işbirliğinde Yeni Yetenek Girişimi inisiyatifi kuruldu. Böylece bu alanlarda çalışmaların büyük şirketlerle çok daha kapsamlı bir şekilde desteklenmesi sağlanacak. Bu çevrimiçi çalışmalara daha şimdiden 500 civarında kullanıcı katıldı.

Microsoft CEO’su Satya Nadella, “Pandemi nedeniyle işsizlik riskiyle karşı karşıya olan 25 milyon insanın yeni yetkinlikler edinerek geleceğin mesleklerine hazır hale gelebilmesi için LinkedIn ve GitHub’ ile güçlerimizi birleştirdik” diyerek çok önemli bir detaya değindi. Ona göre 25 milyon insan bu proje ile yeni mesleklere yönlendirilebilir.

Microsoft Başkanı ve Hukuk İşleri Direktörü Brad Smith yaptığı konuşmada, “Devletlerle ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla güçlü iş birlikleri içinde, en iyi teknolojileri kullanarak insanların yeni işler için ihtiyaç duydukları yetkinlikleri kazanmalarını sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi. Devasa şirketler muhtemelen ilerleyen yıllarda bu tür projelere daha fazla yoğunlaşacak. Konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.