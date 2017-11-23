Dikkat! Cinsel İçerikli Sitelere Girenlerin Başı Ağrıyabilir

Kovter ismi verilen virüs, telefonundan ya da bilgisayarından cinsel içerikli sitelere girip, buralarda video izleyen kullanıcıları hedef alıyordu. 2017 yılının başından beri yaygınlaşmaya devam eden ve tespit edilmesi bir hayli güç olan Kovter için önemli açıklamalar yapıldı.

Ekim ayının başında dünyanın en çok ziyaret edilen cinsel içerik sitesi PornHub, Kovter’ın ilk hedefi olmuş ve sitenin milyonlarca kullanıcısına bu virüs bulaşmıştı. İnternet sitesi üzerinden video izlemek isteyenlere küçük bir dosya indirten Kovter, bu dosya üzerinden gizlice bilgisayarlara sızıyor ve sahte reklamlar gösteriyordu. Problemi engellemek için radikal bir karar alan PornHub, siteyi iki gün boyunca kapalı tutarak, Kovter’i sistemden temizlemişti.

2011 yılında KovCoreG adı verilen bir hacker grubu tarafından geliştirilmeye başlanılan ve 2012 yılında yayınlanan Kovter Virüsü, o günden bu yana birçok internet kullanıcısının bilgisayarına bulaşmış ve onlara sahte reklamlar göstererek, büyük gelirler elde edilmesini sağlamıştı.

Konu hakkında açıklama yapan güvenlik uzmanları, Kovter’in hala cinsel içerikli videolar izleyenler için tehdit olduğunun da altını çizdiler. Virüsün sahte reklamlarla kalmayıp, kişisel bilgilere de yönelebileceğini belirten uzmanlar, anti-virüs programı kullanılmasını tavsiye etti. Kısacası, daha önce cinsel içerikli herhangi bir video izlediyseniz, aşağıdaki anti-virüs programlarından bir tanesini indirerek, bilgisayarınızda problem olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var.