Dikkat! Gece Telefona veya Tablete Bakmak, Sizi Kör Edebilir

Akıllı telefonlarımız ve tabletlerimiz, şüphesiz yıllar geçtikçe en yakın dostlarımız haline geldi. Fakat bu dostluk, insan sağlığını etkileyecek aşamaya geldiğinde birçok sorunla karşı karşıya kalabiliyoruz. İngiltere’de iki kadında, karanlıkta akıllı telefonlarına uzun süre bakmalarından kaynaklanan ve kısa süreli körlüğe yol açan bir hastalık ortaya çıktı.

İki hastanın yaşadığı problem, hazırlanan raporda ayrıntılarıyla birlikte gözler önüne serildi. Karanlık bir odada akıllı telefonların parlak ekranlarına bakmanın kısa süreli görme kaybına yol açtığını belirten rapor, uzun süre bilgisayar ve telefon ışığına maruz kalan bütün insanları yakından ilgilendiriyor.

İki vakadan ilkinde 22 yaşındaki bir kadın, geceleri yatarken sağ gözünde görme kaybı yaşadığı şikayetiyle göz doktoruna gidiyor. Her defasında kadın, sol gözünde bir problem olmamasına rağmen, sağ gözüyle nesnelerin yalnızca ana hatlarını görebildiğinden yakınıyor ancak bir sonraki gün bu sorunun ortadan kalktığını belirtiyor.

Doktorlar, kadının şikayetleri üzerine yaptıkları incelemelerde, kan pıhtısı veya kısa süreli görme kaybına sebep olabilecek herhangi bir nedenin bulunmadığını rapor ediyor.

İkinci vakada ise 40 yaşındaki bir kadın, doktorlarına sabah güneş doğmadan önce kalktığında bir gözünün görmediğini belirtiyor. Bu sorunun yaklaşık 15 dakika sürdüğünden ve altı ay boyunca düzensiz olarak devam ettiğinden yakınıyor.

Körlüğün Sebebi Tek Gözle Telefona Bakmak

Doktorlar, söz konusu görme probleminin sebebi olarak gece yattıktan sonra birkaç dakika akıllı telefonlarına bakılmasını gösterdi. Doktorlar bu sorunun, hastaların farkında olmadan yalnızca tek gözle telefonlarına bakmalarından, diğer gözlerinin yastıkla kapandığından kaynaklandığını tahmin ediyor.

New England Journal of Medicine isimli tıp dergisinde 22 Haziran tarihinde yayımlanan rapora göre hastalar, aydınlığa adapte olmuş göz ile karanlığa adapte olmuş göz arasındaki görme farkının bilincinde oluyorlar, ancak karanlığa alışmış gözleriyle rahatça görebildikleri için akıllı telefonun ışığına alışan gözlerinde görme kaybı yaşandığını sanıyorlar.

Akıllı telefonların daha da yaygınlaşmasıyla ve ekran parlaklıklarının daha da artmasıyla doktorların benzer vakalarla daha çok karşılaşacağı düşünülüyor.

Ne Yapmalıyız?

Geceleri yatmadan önce telefonunuzu kontrol etmeniz, ciddi sorunlara neden olabiliyor.

Bilim insanları bu konuda uyarılarda bulunarak, insanların uyumadan en az iki saat önce telefon ve veya tableti elinden bırakmaları gerektiğini söylüyor. Bu şekilde akıllı telefonların zararlı etkisinden korunmak ve ertesi güne daha sağlıklı bir şekilde başlamak mümkün olabilir.