Dikkat! İnternetten Aldığınız Saat Sahte Çıkabilir

Dünyaca ünlü 30’dan fazla saat markasının Türkiye'deki tek yetkili temsilcisi olan Saat&Saat’in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, Türkiye’deki internet sitelerinin neredeyse hepsinin sahte saat sattığını söyledi.

Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Saat&Saat’in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, paralel ithalata (grey market) sahte ürün karıştırıldığını ve orijinallerinin arasına karışan sahte saatlerin gümrükte tespit edilemediğini belirtti.

Türkiye’deki internet sitelerinde tüketiciye orijinal gibi gösterilerek sahte ürün satıldığını ifade eden Kaya, saat satışı yapan internet sitelerinin tamamından saat satın aldıklarını ve bunların da orijinalliğini test etmek için markaların yurtdışındaki merkezlerine gönderdiklerini aktardı.

Kaya, kimi sitelerin bilerek sahte saat sattığını, kimi sitelerin ise bunu bilmeyerek yaptığını ifade ederken, “Ürünlerin sahte olduğunu kanıtlayınca söz konusu siteleri uyardık, fakat sorumluluğun kendilerinde olmadığını söylediler. Mevcut kanunlar bunun önüne geçemiyor. Yasalar değişsin, online alışveriş siteleri de sattıkları sahte ürünlerin arkasında dursun ve sorumlu olsun” dedi.

Saat&Saat’in gelecek planlarından da bahseden Kaya, şirket olarak akıllı saat üretimine girmeye sıcak baktıklarını söyledi. Dünya saat sektörünün 40 milyar dolara, akıllı saatlerin cirosunun ise 10 milyar dolara ulaştığının altını çizen Kaya, “Akıllı saatler genele yayılınca o alana gireceğiz. Akıllı saat yazılımında dünya devlerine rakip olacağına inanan yerli yazılımcılar kapımızı çalarsa, elimizden gelen desteği veririz” ifadelerini kullandı.