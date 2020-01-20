Dinozorların Yok Olmasının Asıl Nedeni Açıklandı

Bilim insanlarını uzun bir süredir meşgul eden dinozorların nasıl tamamen yok olduğu sorusuna yeni bir araştırma ışık tutuyor.

Kitlesel Yok Olma

Bilim insanları asteroit çarpmasının dinozorlar için nasıl kitlesel yok olma ile sonuçlandığını uzun bir süredir tartışıyorlardı. Sonuç olarak baktığımızda dünyanın bir yerlerinde canlı kalan dinozorların bulunması ve bunların çoğalarak neslini devam ettirmesi gerekmekteydi.

Daha öncesinde ortaya atılan iddialar bunu iklim bozulması, okyanusların asitleşmesi, zehirli gaz bulutu ve volkanik patlama gibi olaylara dayandırmaktaydı.

Şimdi, Yale Üniversitesi bünyesinde çalışan bazı araştırmacılar, bu konuya daha belirgin bir açıklama getirdi. Yukarıdaki bahsettiğimiz nedenlerin pek de geçerli olmadığını belirten araştırmacılar, bu kitlesel yok olmanın tamamen asteroit ile alakalı olduğunu vurguladı.

Volkanik patlamaların ve diğer olayların göktaşı çarpması ile alakalı olmadığını vurgulayan bilim insanlarına göre dinozorlar, bu olaylardan dolayı zaten daha az tehlikeli yerlere göç etti. Ancak 66 milyon yıl önce dünyamıza çarpan 10 kilometre çapındaki göktaşı, saniyede 25 km hız ile atmosfere girerek bu şekilde bir kitlesel yok olmaya yol açtı. Bu çarpışma, dünyadaki nükleer silahların toplamından daha, çok daha fazla güçte bir patlamaya yol açtı.

Bu da dinozorların yüzde 75 oranındaki kısmını kendi başına yenmek için yeterli idi. Kalan küçük kısmın ise başta da belirttiğimiz iklim bozulması, okyanusların asitleşmesi, zehirli gaz bulutu ve volkanik patlamalar gibi nedenlerle yok olduğunu söyleyebiliriz. Ancak büyük neden, tamamen asteroit ile ilgili.