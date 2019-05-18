DiRT Rally 2.0'a Yeni Sezonda Bolca İçerik Gelecek

Codemasters tarafından bu yılın Şubat ayında satışa sunulmuş olan DiRT Rally 2.0, gerçekçi bir ralli oyunu oynamak isteyenler için muazzam bir deneyim sunuyor. Oldukça zengin bir içerik ile de çıkışını gerçekleştirmiş olan oyun, geride bıraktığımız zaman içerisinde yayınlanmış olan ilk sezon içerikleriyle başta hem pist hem de araç anlamında daha da zenginleşmişti. Amerikan menşeli geliştirici ve yayıncı, yaptığı açıklama ile DiRT Rally 2.0 için ikinci sezon içeriklerini duyurdu.

DiRT Rally 2.0 oyununun ikinci sezon içerikleri Haziran ayı itibarıyla yayınlanmaya başlanacak. Oyun Yönetmeni Ross Gowing tarafından yapılan açıklama ile eski ve yeninin karışımı olacak bu içerikler kapsamında da yeni arabalar, yeni araba süslemeleri ve yeni ortamlar oyuncuların beğenisine sunulacak.

4 Haziran 2019 tarihinde ilk olarak Peugeot 205 T16 Rallycross ve Ford RS200 Evolution arabaları ve özel bir araba süslemesi yayınlanacak. Bunu takiben 18 Haziran 2019 tarihinde Letonya RX (Rallycross) parkuru, 2 Temmuz 2019 tarihinde Porsche 911 SC RS ve Lancia 037 Evo 2 arabalarına ek olarak özel bir araba süslemesi, 16 Temmuz 2019 tarihinde Galler ralli pisti, 30 Temmuz 2019 tarihinde Lancia Delta S4 Rallycross, MG Metro 6R4 Rallycross arabaları ve yine özel bir araba süslemesi ve son olarak da 13 Ağustos 2019 tarihinde Almanya Rallycross parkuru ile ikinci sezon tamamlanmış olacak.

Listede yer alan Peugeot 205 T16 Rallycross, Ford RS200 Evolution, Lancia Delta S4 Rallycross ve MG Metro 6R4 Rallycross Group B sınıfı Rallycross arabaları olacaklar ve bu arabaları ilk olarak DiRT 4 oyununda görmüştük. DiRT Rally 2.0 oyununa eklenirken kontrollerin iyileştirileceğini ve görsel açıdan da revizyondan geçeceklerini söyleyelim.