Disney'den Avengers: Endgame Müjdesi!

Disney, sadece 11 günde dünya çapında 2 milyar doların üzerine gişe hasılatı toplayan Avengers: Endgame’in 11 Aralık’ta dijital yayın platformu Disney +’a geleceğini duyurdu.

2019’un ikinci çeyreğine ilişkin mali bilançosunu açıklayan Disney, Marvel hayranlarını sevindirecek bir haber verdi. Medya devinin CEO’su Bob Iger, geçtiğimiz haftalarda izleyicilerle buluşan Avengers: Endgame’in 11 Aralık’ta Disney + platformunda yayınlanacağını müjdeledi.

Geçtiğimiz nisan ayında tanıtılan online dizi ve film izleme platformu Disney +, bu sonbaharda aylık 6.99 dolardan başlayan abonelik fiyatlarıyla hizmete sunulacak.

Disney'in doğrudan tüketiciye yönelik bölümü Hulu ve ESPN + liderliğinde geçen seneye göre yüzde 15 artışla yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor. Bununla birlikte, segmentin faaliyet zararları, 2018 yılının ikinci çeyreğinden bu yana ikiye katlandı.

Disney, dijital yayın platformunun 2020 yılında yaklaşık 1 milyar dolar zarar edebileceğini söylemişti; ancak şirket önümüzdeki birkaç yıl boyunca Netflix ve sektördeki diğer rakiplerle savaşmak için bu parayı kaybetmeyi göze alıyor.

Şu ana kadar küresel çapta 2,2 milyar dolar gişe hasılatı toplayan Avengers: Endgame, 22 filmlik Marvel Sinematik Evreni’nde bir devrin sonu olmuştu. Dördüncü aşamaya geçiş yapmaya hazırlanan Disney, bu haftanın başında yeni Marvel filmlerinin vizyon tarihlerini açıklamıştı.

2022’ye kadar tam sekiz film çekecek olan şirket, şu anda Black Widow, Doctor Strange 2, The Eternals ve Shang-Chi gibi yapımların üzerinde çalışıyor. Buna rağmen Marvel'ın vizyon tarihi belli olan tek filminin Spider-Man: Far From Home olduğunu söylemeden geçmeyelim; ancak yakın zamanda yeni Marvel filmleri ile ilgili çok daha fazla ayrıntıya sahip olacağımızı tahmin ediyoruz.