Disney, Episode IX’dan Sonra Star Wars Filmlerine Ara Verecek

Son birkaç yıldır Disney, hayranlarının karşısına her yıl yeni Star Wars (Yıldız Savaşları) filmleriyle çıkmayı sürdürüyor. Şimdiye kadar serisinin Episode VII, Episode VIII, Rogue One ve Solo isimli filmlerini görmüştük. Bu yılın sonlarına doğru da, şu anki Star Wars üçlemesini tamamlayacak olan Episode IX’u gelişi heyecanla bekleniyor.

Star Wars’ın ne kadar büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu göz önüne alındığında, Disney’in bu durumdan faydalanmak istemesi pek de şaşırtıcı değil. Ancak şirket, çok fazla filmin Star Wars markasını sulandırabileceğinin ve Star Wars’ta tabiri caizse bir metal yorgunluğunun oluşabileceğinin farkında gibi görünüyor.

Öyle ki, Disney’in CEO’su Bob Iger, Episode IX’un vizyona girmesinden sonra Star Wars film serisine bir süreliğine ara verileceğini doğruladı.

Bloomberg televizyonlarına konuşan Iger, "Bundan sonraki filmler için özel planlar yapmadık. Gelişmekte olan filmler var fakat onları duyurmadık. Bir süre duraklayacağız, ara vereceğiz ve yeniden başlayacağız. Çünkü Skywalker efsanesi 9. film ile birlikte sona erecek. Başka Star Wars filmleri de olacak ancak bir miktar ara vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ancak tüm bunların sadece Star Wars’ın film serisi için geçerli olduğunu belirtelim. Yani Star Wars film serisine bir süreliğine ara verilecek olsa da Disney, 12 Kasım 2019’da piyasaya çıkarılacak olan Disney+ hizmetiyle Star Wars ile ilgili çeşitli içerikler sunmaya devam edecek.