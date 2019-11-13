Disney+ Hizmet Vermeye Başladı! İşte Fiyatı

Disney'in geçtiğimiz aylarda duyurduğu dijital TV servisi Disney+ yayın hayatına başladı. Netflix rakibi Disney+ hakkındaki tüm detayları sizler için bir araya getirdi.
Disney+ Yayın Hayatına Başladı
Çeşitli filmler ile kullanıcıların karşısına çıkan servis her yaş kategorisine hitap etmekte. Aynı Netflix'de olduğu gibi Disney+'da da profiller oluşturabilmektesiniz. Şu anda Disney+'da bulunan filmlerin bazıları şu şekilde:
- Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Güzel ve Çirkin, Pinokyo, Aslan Kral, Küçük Denizkızı, Külkedisi
- Yenilmezler: Endgame, Avatar ve Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor
- Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı, Galaksinin Koruyucuları, Yenilmezler, Demir Adam 3
- Star Wars: Güç Uyanıyor, Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi
Disney Plus Fiyatı
Disney+'ın aylık fiyatının 6.99 dolar olduğu açıklandı. Servis henüz Türkiye'de aktif değil. Disney+ servisi şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Hollanda'da aktif. Servisin ülkemizde ne zaman kullanıma açılacağı henüz bilinmiyor. 31 Mart 2020 tarihinde servis İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya'ya açılacak.
Ülkemizdeki Netflix kullanıcıları Disney+ servisini denemeyi merakla beklemekte. Disney+ hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.