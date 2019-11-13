Disney+ Hizmet Vermeye Başladı! İşte Fiyatı

Disney'in geçtiğimiz aylarda duyurduğu dijital TV servisi Disney+ yayın hayatına başladı. Netflix rakibi Disney+ hakkındaki tüm detayları sizler için bir araya getirdi.

Disney+ Yayın Hayatına Başladı

Çeşitli filmler ile kullanıcıların karşısına çıkan servis her yaş kategorisine hitap etmekte. Aynı Netflix'de olduğu gibi Disney+'da da profiller oluşturabilmektesiniz. Şu anda Disney+'da bulunan filmlerin bazıları şu şekilde:

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Güzel ve Çirkin, Pinokyo, Aslan Kral, Küçük Denizkızı, Külkedisi

Yenilmezler: Endgame, Avatar ve Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı, Galaksinin Koruyucuları, Yenilmezler, Demir Adam 3

Star Wars: Güç Uyanıyor, Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi

Disney Plus Fiyatı

Disney+'ın aylık fiyatının 6.99 dolar olduğu açıklandı. Servis henüz Türkiye'de aktif değil. Disney+ servisi şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Hollanda'da aktif. Servisin ülkemizde ne zaman kullanıma açılacağı henüz bilinmiyor. 31 Mart 2020 tarihinde servis İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya'ya açılacak.