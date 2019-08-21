Disney ve Sony Anlaşamadı! Spider-Man MCU'ya Veda Ediyor

Disney ve Sony arasındaki Spider-Man anlaşması resmen sona erdi. Bu, sevilen süper kahramanın artık Marvel Sinematik Evreni’ndeki (MCU) filmlerde yer alamayacağı anlamına geliyor.

MCU’ya katıldıktan sonra yepyeni bir çehreye kavuşan Spider-Man serisi, tarihinin en başarılı dönemlerden geçiyor. Bildiğiniz üzere, serinin yeni halkası olan Spider-Man: Far From Home, gişede 1 milyar dolara ulaşan ilk Spider-Man filmi olmuştu. Aynı zamanda tüm zamanların en fazla hasılat toplayan Sony filmi olmayı başaran yapım, ne yazık ki MCU’ya veda etmeye hazırlanıyor.

Son olarak Tom Holland’ın hayat verdiği Spider-Man karakterinin fikri mülkiyet hakları, Sony’nin elinde; ancak Japon şirket ile Marvel’ın çatı şirketi Disney arasında 2015’te imzalanan özel bir anlaşma sayesinde, ikonik karakteri MCU’da görme şansına sahip oluyorduk.

Esasen Spider-Man bir Marvel çizgi roman karakteri. Fakat Sony, 1999 yılında ünlü süper kahramanın film haklarını Disney’den satın almıştı. Anlayacağınız durumlar biraz karışık.

Spider-Man üzerindeki anlaşma koşullarını revize etmek için masaya oturan Disney ve Sony, gelir paylaşımı konusunda anlaşamadı. Eğer aksi bir gelişme yaşanmazsa, bundan sonra Marvel filmlerinde Spider-Man yer alamayacak.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Sony, hayal kırıklığına uğramalarına rağmen Disney’in kararına saygı duyduklarını belirtti.

“Kevin Feige'nin yeni sorumluluklarıyla meşgul olduğunu ve Disney'in kendilerine ait olmayan bir şey üzerinde zamanını harcamak istemediğini anlıyoruz” diyen şirket, ilerde bu durumun değişmesini umduklarını söyledi.

Konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşanması halinde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!

Lafı geçmişken, Spider-Man: Far From Home'un fragmanını da şuraya bırakalım: