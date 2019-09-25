Dolandırıcılar Gözünü Fenomenlere Dikti

Kötü amaçlı kişiler sahte e-postalar göndererek fenomenleri dolandırmaya çalışmaktalar. Kaspserky’e göre, YouTube’a içerik üreten birçok ünlü ismin taklitleri ortada dolaşmakta. Bu sahte hesapları kullanan dolandırıcılar hem kişisel bilgi toplayıp hem de para kazanarak bir taşla iki kuş vurmuş oluyor.
Youtube üzerinden para kazanmak için en az 1000 aboneye sahip olmak ve son 12 ay içinde toplam 4000 saat izlenmek gibi şartlar bulunmakta. Fenomenler de bu yüzden YouTube kanalları hakkında gelen her e-postayı dikkatlice incelemekteler. Dolandırıcılar da bunu fırsat bilip sahte e-posta şablonları oluşturarak fenomenlerin YouTube kanallarının şifrelerini istemekteler.
YouTuberlar, bu sahte maillerim kanallarına bağlı olan e-posta adresine değil de herkese açık olarak kullandıkları e-posta adresine geldiğini söylemekteler. Kötü amaçlı kişiler fenomenlerin kanal şifrelerini aldıktan sonra kanal sahibinin adına sahte bir reklam kampanyası düzenleyerek ücretsiz ürün dağıtacaklarını söylemekteler.
Böylelikle fenomenler üzerinden kullanıcılar da dolandırılmış oluyor. Kaspersky, dolandırıcılık mağduru olmamanız için şunları önermekte:
- YouTube’un bir e-posta ile size asla hesabınızın parolasını sormayacağını aklınızdan çıkarmayın.
- Bir e-postaya yanıt verirken, özellikle de kimin gönderdiğinden emin değilseniz, her şeyi ayrıntılı bir şekilde inceleyin.
- Hesabınızda iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini kullanın. Google, YouTube da dahil olmak üzere tüm uygulamalarında bu seçeneği sunuyor. İki faktörlü kimlik doğrulamayı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için buraya tıklayın.
- Tüm arkadaşlık taleplerini ve doğrudan mesajları dikkatle inceleyin. Gönderenin kim olduğunu doğrulayın. Gönderen kişinin kanalında resmi bir durum belirtiliyorsa kanalın içindekileri ayrıntılı bir şekilde okuyun.
- YouTube platformundan gelen bir mesajda yer alan bağlantılarla eriştiğiniz sitelere kendi hassas bilgilerinizi girmeyin.
- Tıkladığınız bağlantılar kimlik avı veya diğer zararlı web sayfalarına götürmeye çalıştığında sizi uyaran bir antivirüs çözümü kullanın.