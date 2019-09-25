Dolandırıcılar Gözünü Fenomenlere Dikti

Kötü amaçlı kişiler sahte e-postalar göndererek fenomenleri dolandırmaya çalışmaktalar. Kaspserky’e göre, YouTube’a içerik üreten birçok ünlü ismin taklitleri ortada dolaşmakta. Bu sahte hesapları kullanan dolandırıcılar hem kişisel bilgi toplayıp hem de para kazanarak bir taşla iki kuş vurmuş oluyor.

Youtube üzerinden para kazanmak için en az 1000 aboneye sahip olmak ve son 12 ay içinde toplam 4000 saat izlenmek gibi şartlar bulunmakta. Fenomenler de bu yüzden YouTube kanalları hakkında gelen her e-postayı dikkatlice incelemekteler. Dolandırıcılar da bunu fırsat bilip sahte e-posta şablonları oluşturarak fenomenlerin YouTube kanallarının şifrelerini istemekteler.

YouTuberlar, bu sahte maillerim kanallarına bağlı olan e-posta adresine değil de herkese açık olarak kullandıkları e-posta adresine geldiğini söylemekteler. Kötü amaçlı kişiler fenomenlerin kanal şifrelerini aldıktan sonra kanal sahibinin adına sahte bir reklam kampanyası düzenleyerek ücretsiz ürün dağıtacaklarını söylemekteler.

Böylelikle fenomenler üzerinden kullanıcılar da dolandırılmış oluyor. Kaspersky, dolandırıcılık mağduru olmamanız için şunları önermekte: