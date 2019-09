Donald Trump, Mark Zuckerberg ile Görüşme Yaptı

Facebook'un kurucusu ve yöneticisi olan Mark Zuckerberg, Amerika Başkanı Donald Trump ile bir toplantı yaptı. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Beyaz Saray'a gelerek Trump ile görüştü.

Donald Trump, Mark Zuckerberg ile internet düzenlemelerini konuştu. Donald Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Mark Zuckerberg ile bugün Oval Ofis'te güzel bir toplantı yaptık." dedi.

Nice meeting with Mark Zuckerberg of @Facebook in the Oval Office today. https://t.co/k5ofQREfOc pic.twitter.com/jNt93F2BsG