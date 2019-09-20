Donald Trump, Mark Zuckerberg ile Görüşme Yaptı

Facebook'un kurucusu ve yöneticisi olan Mark Zuckerberg, Amerika Başkanı Donald Trump ile bir toplantı yaptı. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Beyaz Saray'a gelerek Trump ile görüştü.

Donald Trump, Mark Zuckerberg ile internet düzenlemelerini konuştu. Donald Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Mark Zuckerberg ile bugün Oval Ofis'te güzel bir toplantı yaptık." dedi.

Facebook tarafından yapılan açıklamada ise "Mark, gelecekte yapılacak internet düzenlemesine ilişkin politikacıların endişelerini dinlemek ve kendileriyle konuşmak için Washington'da. Mark ayrıca Başkan Trump ile de bugün Beyaz Saray'da güzel ve yapıcı bir toplantı gerçekleştirdi." denildi.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Donald Trump ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan ayrıldı. Donald Trump son zamanlarda sosyal medya şirketlerine yaptığı yaptırımlar ile çok konuşulmakta.

Konu hakkında detayların önüzümdeki günlerde paylaşılması bekleniyor. Facebook'un gelecekte nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. Mark Zuckerberg'in ilerleyen günlerde Google ile de bir görüşme yapacağı söyleniyor.

Konu hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!