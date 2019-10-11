Donald Trump, Twitch Yayıncılığına Başladı!

Son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çeken ABD Başkanı Donald Trump, oyuncuların canlı yayın yaptığı platformu olan Twitch'de canlı yayın yapmaya başladı.

Donald Trump, 2020 yılında yapılacak olan ABD başkanlık seçimleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Donald Trump, Twitch'de ilk canlı yayını yaptı. Donald Trump, Twitch üzerinden yapacağı yayınlar ile seçmenlerin kalbini kazanmak istiyor.

Twitch'de Donald Trump Dönemi Başladı!

Şu anda Donald Trump'ın resmi Twitch kanalında 39.299 takipçi bulunuyor. Bu sayının ilerleyen günlerde artması bekleniyor. Donald Trump, ABD'li seçmenler ile Twitch üzerinden iletişim kuran ilk siyasi aday değil. Geçtiğimiz senelerde Bernie Sanders da Twitch üzerinden canlı yayınlar yapmaktaydı.

Donald Trump, Twitch'in sahibi olan Jef Bezos'u sürekli eleştiri yağmuruna tutmaktaydı. Trump aldığı radikal karar ile bu eleştrilere son verdi. Donald Trump'ın ilerleyen günlerde Twitch kanalı üzerinden dünya genelinde çok popüler olan Fortnite oyununu oynacağı söyleniyor.

Donald Trump'ın Twitch kanalına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilir, Twitch'i akıllı telefonunuza indirmediyseniz haberimizin hemen altında bulunan bağlantıdan indirebilirsiniz.