Dünya'ya Teğet Geçecek Bir Asteroit Yaklaşıyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınladı ve 4 Şubat'ta orta büyüklükteki bir asteroidin Dünya'ya yakın geçiş yapacağını bildirdi.

NASA'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, "2002 AJ129" olarak adlandırılan asteroidin, 4 Şubat 2018'de TSİ 12.30'da Dünya'nın yaklaşık 4,2 milyon kilometre yakınından geçmesi bekleniyor. Bu uzaklık, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 10 katından fazla bir uzaklık olmasına rağmen, uzay standartlarında yakın bir mesafe olarak kabul ediliyor. Hızının saniyede 34 kilometre ve saatte 108.000 kilometre olduğu tespit edilen asteroidin çapının da yaklaşık 480 metre ila 1,2 kilometre arasında olduğu tahmin ediliyor. Asteroidin, şimdiye dek Dünya yakınından geçecek olan en hızlı asteroit olduğu belirtildi.

"Potansiyel olarak tehlikeli asteroit" kategorisinde değerlendirmelerine rağmen NASA uzmanları, asteroidin Dünya'ya çarpma tehlikesinin olmadığını belirtiyor. NASA, Güneş Sistemi'nde bu asteroidin izlediği güzergahı temsil eden hareketli bir görüntü de yayınladı. Görüntüde asteroidin Güneş’e yakın bir geçiş yaptıktan sonra, Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesini kısa süreliğine kestiği ve daha sonra yörünge dışına doğru uzaklaştığı görülüyor.

NASA'nın Jet İtiş Gücü Laboratuvarı'ndaki Yakın Dünya Nesneleri Araştırma Merkezi'ni yöneten Paul Chodas konuyla ilgili olarak, "Bu, uzun yıllardır bildiğimiz bir asteroidin oldukça rutin bir yaklaşımı" dedi. Chodas, “Asteroidi 2002 yılından beri takip ediyoruz ve bu yüzden yörüngesini çok net bir şekilde biliyoruz. Bu yakın yaklaşımı yıllar önce doğru şekilde tahmin ettik.” dedi ve şunu ekledi “Dünya’ya yakın geçişler yapan nesneler neredeyse her gün olur ve çoğu bundan daha yakındır”.

"2002 AJ129" isimli bu asteroid ilk olarak 2002 yılında, Hawaii Adası'nda bulunan NASA sponsorluğundaki Maui Uzay İzleme Merkezi tarafından tarafından keşfedilmişti.