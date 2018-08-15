Dünyanın En Büyük E-spor Arenası İstanbul'da Açılıyor

Dünyanın en büyük espor arenası Riot Games Türkiye tarafından İstanbul’da açılıyor. Türkiye’nin ilk, dünyanın en büyük espor arenası olarak tanıtılan yeni mekanın, 2019 sezonunda açılacağı söylendi.

Türkiye pazarına girdikten sonra espor konusunda lokomotif konumuna gelen Riot Games, bugüne kadar Türkiye sınırları içerisinde onlarca büyük turnuva düzenlemiş ve esporu gündemin önemli maddeleri haline getirmeyi başarmıştı. Dünyada her geçen gün biraz daha büyüyen espor arenasında Türkiye’nin yerini güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Riot Games, başta Çin ve Kore gibi ülkelerle bu alanda yarışabilmek adına önemli bir adım daha attı. İstanbul, Ataşehir Watergarden’da yer alacak espor arenasıyla birlikte, ülkedeki espor faaliyetlerinin gelişeceği belirtildi.

Riot Espor Arena adı verilen mekanda, 2019 yılı itibarıyla Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi maçlarının oynanmaya başlayacağı dile getirilirken, artık bütün şampiyonluk ligi maçlarının seyircili olacağı da açıklandı. Maçlarla birlikte espor takımlarının ürünlerinin yer alacağı Riot Espor Arena’da oyunseverleri bekleyen birçok sürprizin olacağı da belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit şu açıklamayı yaptı; “Ülkemizde esporun gelişimi için yatırımlarımıza 6 yıldır aralıksız devam ediyoruz. Türkiye’de ilk defa profesyonel bir e-spor liginin fitilini ateşleyerek başladığımız bu yolculukta, bugün dünyanın en büyük espor arenasını açma noktasına gelmenin heyecanı içerisindeyiz. Gelecek sezonda kapılarını tüm oyunseverlere açmayı planladığımız Arena, ülkemizde esporun gelişimi için çok önemsediğimiz bir yatırım. Riot Games Türkiye olarak en büyük hedefimiz, yeni sezona, yeni heyecanlar ve yeni Arena’mızla girmek.”