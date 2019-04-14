Dünyanın En Büyük Uçağı İlk Kez Uçtu

Roket fırlatma şirketi Stratolaunch Systems tarafından geliştirilen 6 motora, ikiz gövdeye ve dünyanın en uzun kanat açıklığına sahip olan Stratolaunch'ın test uçuşu yaptığı esnadaki görüntüleri paylaşıldı. 117 metre kanat açıklığına sahip olan Stratolaunch, 226 tonluk ağırlığıyla dünyanın en büyük uçağı olma rekoruna sahip.

Los Angeles'ın yaklaşık 70 mil kuzeyindeki Mojave Hava ve Uzay Limanı'ndan havalanan Stratolaunch, Mojave Çölü'nün üzerinde 2.5 saat boyunca kaldı ve 17.000 fit yüksekliğe kadar ulaştı. Uçak test sürüşlerinde saatte 143 km hızla havada süzüldü. Stratolaunch'ı test eden pilotlar uçağı güvenli bir şekilde tekrardan yere indirdi.

Stratolaunch'ı inşa eden Scaled Composites'ten Pilot Evan Thomas, uçağın ilk uçuşunu "fantastik" olarak nitelendirdi ve "u çuşun kendisi pürüzsüzdü, bu tam olarak istediğimiz bir uçuştu" dedi . D ünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'in uzunluğunu geçen Stratolaunch büyük rekoru elinde tutuyor.

Cumartesi günü gerçekleşen test uçuşlarında konuşan Stratolaunch Systems CEO'su Jean Floyd "Bu görkemli kuşun uçuşunu şahsen izlemek, Paul Allen'ın rüyasının geldiğini görmek benim için duygusal bir andı." dedi.

Sizler dünyanın en büyük uçağı hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu uçak ülkemize gelir mi? Haberimizin hemen altında bulunan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bekliyoruz!