Dünyanın En Havalı Mahalleleri (Türkiye'den Bir Mahalle de Var)

Time Out, her sene olduğu gibi bu sene de dünyanın en havalı mahalleleri listesini paylaştı. Büyük şehirlerin ruhunu temsil ettiği mahalleleri keşfetmek için dünyanın dört bir yanındaki binlerce insanı araştıran Time Out tarafından oluşturulan listede Türkiye'den bir mahalle de yer aldı. Peki, Time Out tarafından paylaşılan listede yer alan mahalleler neler? İşte birçok kritere göre değerlendirilerek seçilen mahallelerin sıralaması!
Dünyanın En Havalı Mahalleleri Neler?
Hakkında hiçbir bilginizin olmadığı bir şehir hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız mahallesini gezmeniz yeterlidir. Bir mahalle aslında o şehrin nasıl bir yer olduğunu öğrenmenize yardımcı olabilecek en değerli unsurlardandır. Bir şehrin nasıl bir yer olduğunu öğrenmek için değerlendirilebilecek mahallenin atmosferi, kültürü, yemekleri, insanları gibi birçok kriter bulunuyor.
Time Out, bir önceki paragrafta da belirtildiği üzere bu tür kriterleri göz önünde bulundurarak şehrin ruhunu yansıtan mahallelerinin seçildiği bir liste oluşturdu. Değerlendirme aşamasında yerel vatandaşların fikirlerine yer veren Time Out listesinde özellikle yeni tip koronavirüs salgını ile beraber ön plana çıkan mahalle ruhunun en çok görüldüğü yer alıyor. Hazırlanan listenin içerisinde Türkiye'de yer alan bir mahalle de bulunuyor.
Paylaşılan listenin ilk sırasında Esquerra de l’Eixample yer alırken listenin ikinci sırasında Los Angeles'teki mimarı yapılarla öne çıkan Downtown yer alıyor. Downtown'ın hemen arkasından ise Sham Shui Po geliyor. İngiltere merkezli bir dergi olan Time Out'un dünyanın en havalı mahalleleri listesinde yer alan isimler sırasıyla şu şekilde:
1. Esquerra de l’Eixample, Barcelona
2. Downtown, Los Angeles
3. Sham Shui Po, Hong Kong
4. Bedford-Stuyvesant, New York
5. Yarraville, Melbourne
6. Wedding, Berlin
7. Shaanxi Bei Lu/Kangding Lu, Shanghai
8. Dennistoun, Glasgow
9. Haut-Marais, Paris
10. Marrickville, Sydney
11. Verdun, Montreal
12. Kalamaja, Tallinn
13. Hannam-dong, Seoul
14. Bonfim, Porto
15. Ghosttown, Oakland
16. Chula-Samyan, Bangkok
17. Alvalade, Lisbon
18. Noord, Amsterdam
19. Centro, São Paulo
20. Holešovice, Prague
21. Lavapiés, Madrid
22. Opebi, Lagos
23. Narvarte, Mexico City
24. Uptown, Chicago
25. Little Five Points, Atlanta
26. Wynwood, Miami
27. Phibsboro, Dublin
28. Nørrebro, Copenhagen
29. Bugis, Singapore
30. Gongguan, Taipei
31. Soho, London
32. Binh Thanh, Ho Chi Minh City
33. Melville, Johannesburg
34. Kabutocho, Tokyo
35. Porta Venezia, Milan
36. Taman Paramount, Kuala Lumpur
37. Allston, Boston
38. Bandra West, Mumbai
39. Arnavutköy, Istanbul
40. Banjar Nagi, Ubud
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