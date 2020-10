Dünyanın En Havalı Mahalleleri (Türkiye'den Bir Mahalle de Var)

Time Out, her sene olduğu gibi bu sene de dünyanın en havalı mahalleleri listesini paylaştı. Büyük şehirlerin ruhunu temsil ettiği mahalleleri keşfetmek için dünyanın dört bir yanındaki binlerce insanı araştıran Time Out tarafından oluşturulan listede Türkiye'den bir mahalle de yer aldı. Peki, Time Out tarafından paylaşılan listede yer alan mahalleler neler? İşte birçok kritere göre değerlendirilerek seçilen mahallelerin sıralaması!

Dünyanın En Havalı Mahalleleri Neler?

Hakkında hiçbir bilginizin olmadığı bir şehir hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız mahallesini gezmeniz yeterlidir. Bir mahalle aslında o şehrin nasıl bir yer olduğunu öğrenmenize yardımcı olabilecek en değerli unsurlardandır. Bir şehrin nasıl bir yer olduğunu öğrenmek için değerlendirilebilecek mahallenin atmosferi, kültürü, yemekleri, insanları gibi birçok kriter bulunuyor.

Time Out, bir önceki paragrafta da belirtildiği üzere bu tür kriterleri göz önünde bulundurarak şehrin ruhunu yansıtan mahallelerinin seçildiği bir liste oluşturdu. Değerlendirme aşamasında yerel vatandaşların fikirlerine yer veren Time Out listesinde özellikle yeni tip koronavirüs salgını ile beraber ön plana çıkan mahalle ruhunun en çok görüldüğü yer alıyor. Hazırlanan listenin içerisinde Türkiye'de yer alan bir mahalle de bulunuyor.

Paylaşılan listenin ilk sırasında Esquerra de l’Eixample yer alırken listenin ikinci sırasında Los Angeles'teki mimarı yapılarla öne çıkan Downtown yer alıyor. Downtown'ın hemen arkasından ise Sham Shui Po geliyor. İngiltere merkezli bir dergi olan Time Out'un dünyanın en havalı mahalleleri listesinde yer alan isimler sırasıyla şu şekilde:

1. Esquerra de l’Eixample, Barcelona

2. Downtown, Los Angeles

3. Sham Shui Po, Hong Kong

4. Bedford-Stuyvesant, New York

5. Yarraville, Melbourne

6. Wedding, Berlin

7. Shaanxi Bei Lu/Kangding Lu, Shanghai

8. Dennistoun, Glasgow

9. Haut-Marais, Paris

10. Marrickville, Sydney

11. Verdun, Montreal

12. Kalamaja, Tallinn

13. Hannam-dong, Seoul

14. Bonfim, Porto

15. Ghosttown, Oakland

16. Chula-Samyan, Bangkok

17. Alvalade, Lisbon

18. Noord, Amsterdam

19. Centro, São Paulo

20. Holešovice, Prague

21. Lavapiés, Madrid

22. Opebi, Lagos

23. Narvarte, Mexico City

24. Uptown, Chicago

25. Little Five Points, Atlanta

26. Wynwood, Miami

27. Phibsboro, Dublin

28. Nørrebro, Copenhagen

29. Bugis, Singapore

30. Gongguan, Taipei

31. Soho, London

32. Binh Thanh, Ho Chi Minh City

33. Melville, Johannesburg

34. Kabutocho, Tokyo

35. Porta Venezia, Milan

36. Taman Paramount, Kuala Lumpur

37. Allston, Boston

38. Bandra West, Mumbai

39. Arnavutköy, Istanbul

40. Banjar Nagi, Ubud