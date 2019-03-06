Dünyanın En Pahalı Otomobiliyle Tanışın: Bugatti La Voiture Noire

Fransa merkezli hiper otomobil üreticisi Bugatti, ürettiği Veyron, Chiron, Divo gibi son derece yüksek performanslı ve oldukça pahalı modellerle adından sıkça söz ettiriyor. Marka şimdi de Cenevre Otomobil Fuarı’nda en yeni hiper otomobili La Voiture Noire'ı tanıttı.

Bugatti’nin kuruluşunun 110. yıl dönümünü kutlamak amacıyla üretilen La Voiture Noire, 18.9 milyon Dolar’lık (yaklaşık 100 milyon TL) fiyatıyla dünyanın en pahalı yeni otomobili olarak tarihe geçti. Bir önceki rekor ise, 2017 yılında üretilen 13 milyon Dolar’lık (yaklaşık 70 milyon TL) Rolls-Royce Boat Tail’e aitti. Üstelik bu derece yüksek fiyatına rağmen La Voiture Noire, bir kişi tarafından satın alındı bile. Ancak Bugatti, aracın bir Bugatti tutkunu tarafından satın alındığını söylemekle yetindi ve aracı satın alan kişinin kimliğini açıklamadı.

Cenevre Otomobil Fuarı’nda konuşan Bugatti’nin Başkanı Stephan Winkelmann, "Bugatti tüm dünyada duyguları ve tutkuları harekete geçiriyor. Müşterilerimiz, onları sürekli olarak şaşırtmamızı ve hedeflerimizi onların hayal güçlerinin sınırlarının ötesine taşımamızı bekliyorlar. La Voiture Noire’ı üreterek bunu başardık." ifadelerini kullandı.

Fransızca 'Siyah Otomobil' anlamına gelen La Voiture Noire, markanın kurucusu Ettore Bugatti'nin oğlu Jean Bugatti tarafından 1930'ların sonunda tasarlanan aynı isimdeki Bugatti Type 57SC Atlantik modelinin anısına üretildi.

La Voiture Noire, Bugatti’nin meşhur 8.0 litrelik 4 turbolu W16 motoruyla geliyor ve bu sayede 1.480 beygir güç üretebiliyor. Aracın tasarım özelliklerine bakıldığında ise, ön tarafta Bugatti'nin ikonik at nalı ızgarasının hakim olduğu, arka tarafta da altı adet egzoz çıkışıyla birlikte boydan boya LED stop lambasının yer aldığı görülüyor. Bugatti’nin dizayn mühendislerinden Etienne Salome, otomobilin her tüm parçalarının el işçiliğiyle üretildiğini ve gövde bölümünün karbon fiberden yapıldığını belirtiyor. Bugatti, La Voiture Noire’a ait birçok görseli basınla paylaşsa da, aracın kabin içi görsellerini şimdilik paylaşmadı.