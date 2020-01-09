Dünyanın İlk 5G Tableti Samsung Galaxy Tab S6 5G Özellikleri Sızdırıldı

İlk 5G tabletlerden biri olan Samsung Galaxy Tab S6 5G, canlı olarak görüntülendi. 2020’nin ilk çeyreğinde resmi olarak tanıtılması beklenen Galaxy Tab S6 5G’nin özellikleri de belli oldu.

Samsung’un Qualcomm 5G modemi kullanan tableti Galaxy Tab S6, geçtiğimiz günlerde Samsung’un resmi sitesinde Galaxy Tab A, Tab S5e, Tab S6 ile birlikte görüntülenmişti. Şimdi de Kore medyası tarafından paylaşılan birkaç fotoğrafta görüldü. Nerede çekildiği belli olmayan fotoğraflar oldukça net; tabletin kendisi ve teknik özellikleri açıkça görünüyor. 10.5 inç sAMOLED ekran, Snapdragon 855 işlemci, iki arka kamera ve tek 8 megapiksel selfie kamerası, 6GB/8GB bellek, 128GB/256GB depolama ile gelen 5G tablet, dağ grisi rengiyle göründü ancak 4G modelde bulunan bulut mavisi, gül alı renkleriyle de gelebilir. Depolama alanı seçenekleri gibi renkler de pazara göre değişiklik gösterecektir.

Samsung Galaxy Tab S6 5G Özellikleri

Ekran: 10.5 inç WQXGA sAMOLED

Boyut: 244.5 x 159.5 x 5.7 mm

Bellek: 6GB RAM, 128GB (microSD slotu 1TB’a kadar)

Kamera: Ön 8MP FF, Arka 13MP Geniş, AF, 5MP Ultra Geniş

İşlemci: Snapdragon 855 (SM 8150), (7nm), (1x2.84GHz, 3x2.42GHz, 4x1.78GHz)

Batarya: 7040 mAh (15 saat oynatma)

Renk: Dağ Grisi

Samsung Galaxy Tab S6 5G, Wi-Fi Alliance (WiFi İttifakı), Bluetooth SIG (Bluetooth Özel İlgi Grubu), Kore Ulusal Radyo Ajansı tarafından onaylanmış durumda, çok yakında dünyanın ilk 5G tableti olarak Güney Kore’de raflardaki yerini alacak.