Düşük Seviye Telefonlara PUBG Lite Geldi, Hemen İndirin!

Geçtiğimiz gün Note 9 tanıtılırken Android kullanıcılarına Fortnite müjdesi de verilmişti. Bir süreliğine yalnızca Samsung Galaxy modellerine özgü olacak Fortnite'a karşı atak PUBG Mobile'dan geldi. Yapımcı Tencent Games düşük seviye cihazlar için PUBG Lite'ı duyurdu.

Büyük bir harita içerisine 100 oyuncuyu yerleştiren ve uzun uzadıya bir battle royale mücadelesine olanak sağlayan PUBG Mobile maalesef optimizasyon sıkıntıları yüzünden her Android modelinde oynanamıyor. Fakat geliştirici Tencent Games, Fortnite'ın Android pazarına giriş yapmasıyla birlikte kolları sıvadı ve oyunun sadeleştirilmiş sürümünü geliştirdi.

Normal PUBG'ye göre daha küçük haritalara sahip olan PUBG Lite'da aynı zamanda bir oyunda 40 oyuncu bulunacak. Bu anlamda daha kısa ve daha aksiyonlu bir oyun deneyimi sunmayı hedefleyen Tencent Games, özellikle telefonun RAM kullanımına çok yüklenmiyor ve bu şekilde akıcı bir oyun sunulabiliyor.

PUBG Lite'ı Nasıl Oynarım?

Şu anda yalnızca Filipinler kullanıcıları için test aşamasında olan PUBG Lite'ın kısa süre içerisinde global olarak oynanabileceğini belirtmek gerekiyor. Özellikle Android pazarında Fortnite ile sıkı rekabet içerisinde olacak PUBG Mobile, bakalım istediği oyuncu sayısına ulaşabilecek mi?